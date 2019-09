El PP alerta de la falta de actividad de la planta de recogida de purines de Navia A. ARRUÑADA NAVIA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:17

La oposición de Navia reclama una solución al alcalde para la planta de purines, localizada en Armental, porque en la actualidad, aseguran, no recoge los residuos ganaderos. «Muchos de los que se dedican al sector podrían no estar cumpliendo con los compromisos que exige la política agraria comunitaria (PAC) debido a esa inactividad», dicen. Precisamente, adaptarse a la nueva directiva europea fue el motivo por el cual se invirtieron unos 15 millones de euros y se contó con ayudas públicas para construir la planta. Desde entonces, «los ganaderos no pueden verter los residuos en el campo para evitar la nitrificación del suelo, la conminación de acuíferos y los malos olores en la zona», apuntan.

También afirman que la empresa propietaria, Biogastur Generación Navia S.L., ha contraído deudas con algunos empresarios del municipio y con sus trabajadores, lo que les está causando «graves problemas económicos». Por este motivo, el PP ha presentado una moción que será llevada a Pleno el próximo día 30.