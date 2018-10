La ambulancia tardó casi una hora en llegar al pueblo de Tabladiello José Ángel Morán, junto a Avelino Parrondo, Rubén Morán y Antonio López en la entrada al pueblo, con el suelo de tierra. / B. G. H. Los vecinos denuncian que el mal estado del acceso al pueblo, sin pavimentar, dificultó el traslado de un vecino al centro sanitario BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Sábado, 20 octubre 2018, 00:24

José Ángel Morán es vecino de Tabladiello, un pueblo cangués cuyo acceso principal desde la carretera CN-5, está salpicado de baches y con un firme tortuoso que dificultan el tráfico de vehículos. Hace apenas un mes, tuvo que recurrir al Servicio de Emergencias y la lenta respuesta de la ambulancia se vio condicionada al mal estado del vial que da acceso al pueblo, especialmente en el último tramo de la vía que comunica con el centro de Tabladiello, de un kilómetro de longitud. «Me comencé a sentir mal y perdí el conocimiento. Mi familia pensó que era un infarto y llamó al 112», recordó el afectado quien, por otra parte, dejó claro que «la atención recibida fue estupenda».

La ambulancia tardó casi una hora en llegar y el traslado al hospital resultó interminable. «En el primer tramo la ambulancia iría a unos tres kilómetros por hora y luego, en los 14 siguientes, no llego a los 20», criticó su hijo, Rubén Morán, que indicó que «en una situación normal la demora no hubiera sido de más de 25 minutos. Temo que si el camino sigue así, la próxima vez no lleguen a tiempo ante una situación más grave. No pudieron hacerme ninguna prueba en la ambulancia hasta que alcanzamos la carretera, a unos 16 kilómetros, por culpa de los baches», lamentó el afectado.

Morán se recupera ahora de aquel episodio que resultó ser consecuencia de una epilepsia. «Entonces solo pensaba en recuperarme», dijo. Ahora, arropado por sus vecinos, decidió hacer público su calvario para intentar que las administraciones competentes tomen medidas al respecto. «Aquí no cayó ni un gramo de cemento. Nos tienen abandonados. Nunca nos dicen que no, pero tampoco hacen nada para arreglar este camino», apuntó Antonio López.