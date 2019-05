El arte rescata el monasterio de Obona Los voluntarios muestran parte de la basura recogida entre Tineo y Obona. / B. G. H La última actuación se remonta a la década de los ochenta. Entonces, la intervención sobre la cubierta «evitó la ruina total» «No se puede caer a pedazos», reivindica la novelista y cineasta Ana López Martín BELÉN G. HIDALGO OBONA (TINEO). Domingo, 12 mayo 2019, 01:58

La actividad regresó a los muros del monasterio de Obona, enclave fundamental en el tramo del Camino Primitivo que atraviesa Tineo. El cenobio acogió la presentación de 'El crucigrama de Jacob', de la novela y la película, cuya trama también discurre en este pueblo tinetense. El protagonista de la historia emprende una huida desde Oviedo a Portugal por la ruta jacobea, llena de misterios. El acto contó con la presencia de la autora del libro y directora de la cinta, Ana López Martín, que reivindicó la rehabilitación del monasterio. «España no puede ponerse detrás del argumento de que tiene muchos monumentos en declive y no tiene presupuesto para afrontarlo. Tiene que estructurar las gestiones necesarias para que lleguen fondos en un proyecto de rehabilitación que haga que nuestra historia no se caiga a pedazos. No podemos permitir esto», afirmó la escritora y guionista.«Pasan miles de turistas al año. Es su derecho y parte de su historia. Nadie sabe dónde estaban sus ancestros».

El monasterio de Obona se convirtió en paso obligado para los peregrinos por orden del rey Alfonso IX de León, en el siglo XIII, que decretó que todos los peregrinos que iban a Santiago de Compostela pasasen por la puebla de Tineo y por Santa María la Real de Obona. «Dentro de todos los enclaves es el más mágico, el más antiguo y la leyenda fundacional está llena de misterios», destacó la cineasta, justificando que la trama discurra en este lugar. «Ningún historiador ha podido explicar por qué se hizo paso obligado. Qué encontró, qué vio que lo hizo tan especial. Se queda también en misterio», apuntó López Martín.

Tenía un hospital de peregrinos y «en los pocos documentos que se conservan después del incendio de 1562, se cita la botica de Obona y varios ungüentos y recetas que hacían los monjes para curar las heridas y las enfermedades propias del peregrino», explicó el presidente de la asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, Laureano García Díez.

Él también reivindica la rehabilitación del monasterio. «La última gran intervención que hubo sobre el monasterio fue en la década de los 80, siendo consejero de Cultura del Principado de Asturias, Manuel Fernández de la Cera. Se renovó toda la techumbre, tanto de la iglesia como del claustro. Esto permitió consolidar los muros y que no hubiera una ruina total», recordó García, crítico con las actuaciones menores posteriores, que según dijo fueron «desafortunadas». Mientras llega la rehabilitación que la no aprobación de los últimos presupuestos volvió a dejar pendiente, Tineo sigue impulsando el Camino Primitivo. Una veintena de voluntarios recogieron entre 250 y 300 kilos de basura entre la villa y Obona. «Esta basura no es de los peregrinos. Son plásticos ganaderos y latas al borde la carretera que tiran desde los coches», lamentó la voluntaria Lola Gómez, que como el resto de los participantes, hizo un llamamiento al respeto de un Camino que es de todos.