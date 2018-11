El ascensor de la residencia de ancianos de Tineo lleva averiado un mes, según Foro

La diputada de Foro Asturias, Patricia García, denuncia que el ascensor de la residencia de ancianos 'El Mirador' de Tineo, que pertenece al organismo de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), lleva averiado desde el 7 de octubre por una avería ocasionada por una fuga de agua que aún no ha sido reparada. Por este motivo, aseguró, algunos usuarios no pueden recibir sus sesiones de fisioterapia al no poder acceder al piso en el que se realizan. «Los residentes están obligados a cruzar a través de la cocina y bajar al comedor por el montacargas», dijo García. La formación ha registrado una pregunta urgente en la Junta General.