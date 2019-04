«No estuvo allí», asegura el abogado del acusado de provocar un incendio en Valdés

El juicio contra el hombre acusado de provocar un incendio forestal en Valdés fue suspendido ayer al no comparecer la mujer que aseguró haberlo sorprendido prendiendo fuego en el lugar conocido como Fondo de la Vallina en diciembre de 2015. Según indicó el abogado del acusado, Juan Manuel Carré Álvarez, su cliente es «absolutamente inocente y vamos a demostrarlo. No vamos a llegar a una conformidad», aseguró, tras indicar que será la testigo quien tenga que acreditar que el autor del incendio es su defendido. «Mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos y no prendió fuego al monte», concluyó.

El ministerio fiscal solicita una pena de dos años de cárcel y multa de 3.600 euros para el acusado, además del pago de las costas procesales. Pide también que el acusado indemnice al Principado por los gastos ocasionados en las labores de extinción del incendio y al Ayuntamiento de Valdés y a los particulares de las parcelas afectadas por los daños en las mismas según lo que se acredite en la sentencia.

La vista oral será el próximo 11 de septiembre.