«Aspiro a quitarle votos a Foro. No soy partidario de pactar con su candidato» Pedro Fernández, candidato popular a la Alcaldía de Tapia. / B. G. H. El popular reitera que un acuerdo de gobierno deber ser liderado por la fuerza más votada y apuesta por desarrollar la industria y el turismo Pedro Fernández Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Tapia de Casariego BELÉN G. HIDALGO TAPIA DE CASARIEGO. Martes, 19 marzo 2019, 00:29

Pedro Fernández García (Tapia, 1990) saldrá a la campaña dispuesto a ganar las elecciones y devolver al PP la alcaldía perdida en junio de 2018, cuando el edil de Foro, Guzmán Fernández, se sumó al proyecto socialista y rompió el pacto. No quita el dedo del renglón y apuesta por un equipo «renovado y joven» para llegar a la Alcaldía sin socios.

-Se enfrenta por primera vez a las urnas como candidato a la Alcaldía. ¿Cómo lo afronta?

-Con ilusión y con ganas de trabajar por el pueblo. La expectactiva es ganar las elecciones, como lo hizo el PP desde 1983.

«Habría que potenciar una marca turística y desestacionalizar el turismo»

-¿Qué perfiles forman el equipo que le acompañará en la listas?

-Está aún por terminar, pero es una lista renovada y joven. Hay fichajes que estaban al margen de la política y se integran ahora. Además, repite Salomé Sánchez, que irá de número dos. Estuvo en el gobierno anterior e hizo una buena gestión, es una persona joven y válida para desempeñar el puesto. La lista yo la veo como un equipo y no tiene sentido que el número uno lo haga todo y el resto sean meros figurantes. Cada uno se debe encargar de sus competencias. También habrá gente independiente.

-En junio de 2018, el PP fue apartado de la Alcaldía al romperse el pacto con Foro, que apoyó a la socialista Ana Vigón. ¿Buscaría el pacto con Foro de nuevo?

-Yo espero que no tenga representación. Aspiro a quitarle votos a alguien que se presentó con un programa y después lo cambió radicalmente. Habría que verlo. No soy muy partidario de pactar, no con Foro, sino con esa persona en concreto. Por lo que hizo. Tendrías que explicar a militantes y votantes que este señor que nos hizo pasar por muy malos momentos vuelve ser socio nuestro.

-El edil forista, Guzmán Fernández, alegó entonces que habían sido «radicales». ¿Qué condiciones harían viable hoy ese pacto?

-En ese pacto de gobierno, el PP tenía más votos que Foro. La Alcaldía era innegociable y era lo que él quería, por eso se fue con el PSOE. Claro que fuimos radicales. No podemos darle la Alcaldía al que sacó menos votos de los tres. Si se repitiesen las mismas condiciones tendrá la misma roja. La Alcaldía la tiene que ostentar el que tiene más apoyos. El resto es negociable. En un pacto de gobierno debe gobernar el que tiene más apoyos.

-Como oposición, ¿qué echó en falta estos meses de gobierno socialista?

-Echo en falta inversiones en el concejo. El PSOE gobierna en el Principado y en España, pero somos el concejo que menos inversiones recibe. Cómo explicas que gobiernen los tuyos y te vengas sin un duro para casa. La única inversión es el saneamiento del barrio de La Reburdia, que ya era un obra de Enrique (anterior alcalde), y la renovación de las escaleras del puerto, que fue una petición del club náutico deportivo y de la cofradía de pescadores. La única inversión que consiguió la alcaldesa fue de 33.000 euros para el proyecto del centro de salud, que se va a ejecutar pero cuyo compromiso también lo consiguió Enrique. Además, se perdieron más de 18 millones de inversión para el saneamiento de la rasa costera y dos millones para los cruces de Tapia.

-¿Qué proyectos lideran la propuesta popular para Tapia?

-Tenemos un proyecto sencillo, pues las arcas municipales no permiten grandes inversiones. Pero es bastante ambicioso. Tapia tiene un problema de aparcamiento que hay que solucionar y acabar la reordenación del tráfico de manera efectiva para la villa. Se necesitan mejoras en la carretera local que va de Tapia hacia Campos y cruza a Serantes, que está en bastante mal estado y es muy transitada. Además, hay que conseguir el saneamiento perdido en todos los pueblos del concejo y el puerto necesita una obra de abrigo que proteja a los diques todo el año. Habría que potenciar una marca turística y desestacionalizar el turismo. Además, el polígono puede ampliarse con nuevas empresas a las que habría que atraer a base de incentivos y exenciones fiscales para generar empleo y evitar el éxodo demográfico.