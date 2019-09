«No me asusta nada, me gustaría haber estado en Venezuela estos meses» Diego Carcedo. / E. C. El periodista Diego Carcedo presentó su libro 'Sobrevivir al miedo' en el Foro Comunicación y Escuela B. G .H. CASTROPOL. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:32

El periodista y escritor Diego Carcedo fue el encargado de iniciar las actividades del Foro Comunicación y Escuela tras el 'parón' del verano. Lo hizo en la Casa de Cultura de Castropol, donde el veterano reportero aprovechó para relatar sus historias, confesando sus miedos y tratando de desmitificar su figura. «'Sobrevivir al miedo' no son mis memorias. Ni las he escrito ni las pienso escribir. No le interesan a nadie».

La veintena de historias de este libro recogen diferentes acontecimientos en los cinco continentes y cuyo nexo común es el miedo que vivió el reportero. «Se podría haber titulado 'La suerte que he tenido de haber salido vivo', pero me parecía un poco presuntuoso», apuntó Carcedo. Recoge su miedo en guerras como la de Vietnam, pero también en situaciones personales o cotidianas, como el infarto que sufrió hace seis años o su temor al ridículo, que afirma seguir sintiendo. «Siempre sentí miedo tras haber pasado el peligro. No sabría graduarlo».

«Yo soy periodista, no un aventurero», puntualizó tratando de desmitificar su figura de periodista bélico. «Cubrí siete guerras, pero también conferencias en la ONU y golpes de estado, elecciones... También hice periodismo local», señaló. Incombustible, hoy, no dudaría en volver a la primera línea de un conflicto. «No me asusta nada. Me gustaría haber estado en Venezuela estos meses», confesó.