Urgente Al menos dos personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
El accidente se ha producido en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea. Lidia Álvarez

Al menos dos personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea

Hasta el lugar se han trasladado los servicios de emergencia y la Brigada de Salvamento Minero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:00

Asturias vuelve a ser golpeada este viernes por un nuevo accidente minero. Y también en el occidente asturiano. Al menos dos personas se encuentran atrapadas por el derrumbe producido en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias y también se han desplegado los miembros de la Brigada de Salvamento Minero.

El pasado mes de junio la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar de las actividades de la empresa TYC Narcea Special Research S.L. relativas a la ejecución de un proyecto de investigación complementario en la mina de Vega de Rengos, a la que se le había suspendido cautelarmente tras el accidente de la mina de Cerredo.

La decisión se adoptó tras evaluar la información remitida por la compañía en las últimas semanas, relacionada con las pruebas industriales que se están realizando con mineral extraído en la explotación, «así como un último documento presentado por TYC Narcea el 29 de mayo», informa el Principado, al que tanto el Ayuntamiento de Cangas del Narcea como diversas entidades del concejo, la Fade y la asociación de hostelería Otea habían reclamado agilidad en la reactivación de una mina en la que trabajan de forma directa más de 70 vecinos de la comarca del Suroccidente, en la que genera, según dichas fuentes, varios centenares de empleos inducidos.

En actualización

Los periodistas de EL COMERCIO trabajan en ampliar esta información.

