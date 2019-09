El Ayuntamiento de Valdés recibe la Medalla al Mérito Policial Viernes, 27 septiembre 2019, 01:18

El Ayuntamiento de Valdés recogerá la Medalla al Mérito Policial el próximo 2 de octubre, día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, quien les otorga este distintivo. El motivo no es otro que la cesión de una capilla para uso de la entidad que gestionó el anterior alcalde, el socialista Simón Guardado. «Es un honor para todo el concejo porque somos conscientes de que no se dan este tipo de galardones a municipios» señala el actual alcalde, Óscar Pérez. Todavía no se conoce el lugar de la celebración del acto, pero será dentro del municipio.