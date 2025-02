Barbón mantendrá un encuentro con los alcaldes del Alto Navia para abordar el proyecto de la AS-12

ROSANA SUÁREZ Lunes, 1 de marzo 2021, 18:07 Comenta Compartir

«El Principado no puede destinar 120 millones de euros del presupuesto de un año a una inversión», así se refirió el presidente del Principado, Adrián Barbón, al proyecto para el corredor del Navia (AS-12). Según avanzó, próximamente mantendrá un encuentro telemático con los alcaldes del Alto Navia, quienes han manifestado en los últimos meses su deseo de reunirse con el presidente para abordar el plan de obra del corredor al conocerse los planes de Ejecutivo para esta carretera que comunica Coaña, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime. «A los alcaldes se les escucha siempre, otra cosa es que no podamos dar soluciones a todo. No pueden decir que no se sienten escuchados porque yo mismo he tenido una reunión presencial con ellos y volveré a tener una reunión telemática», afirmó.

Barbón explicó que «la fórmula» que el anterior Gobierno regional manejaba para este vial no es posible, al no ser legal. «Computaba como deuda, algo que perjudicaría al conjunto de la región». El anterior consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, había prometido una reforma integral mediante el conocido como 'peaje en la sombra' (el pago a la empresa constructora de un canon en función del tráfico y durante el tiempo que durase la concesión). El Ejecutivo de Javier Fernández estimó que las obras de la AS-12 ascenderían a los 180 millones de euros de inversión para un tramo de 67 kilómetros que enlaza El Espín (Coaña) con Grandas de Salime. El Principado no podría abordar una concesión administrativa por una cuantía tan elevada, algo que chocaría con los parámetros de estabilidad financiera establecidos por las autoridades fiscales nacionales y europeas.

Las obras para la mejora de la AS-12 seguirán el guión establecido en el Plan de Infraestructuras y Movilidad de Asturias (PIMA). La partida de 300.000 euros que figura en las cuentas del Gobierno regional se destinará a finalizar el estudio de alternativas y licitar la primera fase de esta actuación, es decir, la que discurre entre Illano y Boal. Quedarían pendientes los tramos desde Illano a Grandas de Salime y desde Boal a Navia. Unos planes que en la comarca del Alto Navia no generan más que recelo, pues no satisfacen ni las cifras ni los plazos a los alcaldes y vecinos, que ya no ocultan su hartazgo y restan credibilidad a los compromisos del Principado. Consideran que el cronograma de actuaciones previsto en el Plan de Infraestructuras (2015-2030) para el corredor del Navia «condena» a la comarca que no puede esperar más por la mejora de una infraestructura que es troncal.