Bustellón busca sin descanso al vecino de 86 años desaparecido el martes El operativo rastrea la zona próxima al domicilio. / B. G. H. El operativo no encuentra indicios sobre su paradero y revisa «metro a metro» la zona de Tineo donde se le perdió la pista cuando salió a buscar castañas BELÉN G. HIDALGO TINEO. Viernes, 18 octubre 2019, 01:26

Más de 48 horas después de que los vecinos de Bustellón viesen por última vez a Eugenio R. P., de 86 años, no se han tenido noticias de su paradero. El operativo de búsqueda sigue sin hallar indicio alguno. Su pista se pierde la tarde del martes, cuando salió con una bolsa, un paraguas y ropa oscura a buscar castañas a un monte cercano a su domicilio familiar, siguiendo las indicaciones de su hermano.

El operativo se puso en marcha de nuevo a primera hora de la mañana. Una veintena de efectivos de la Guardia Civil y del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) junto a una docena de bomberos, incluido el jefe del zona, recorrieron «metro a metro» los montes, prados, maizales, caminos y edificaciones próximos a su casa. A media mañana, los bomberos revisaron los pozos del pueblo para descartar que se hubiese precipitado en alguno de ellos. No encontraron ni rastro de Eugenio. Tampoco los perros de las unidades caninas de la Guardia Civil ni del Principado de Asturias regresaron con dato alguno.

Varios agentes de Medio Natural, así como Policía Local y Protección de Tineo sumaron esfuerzos junto a las decenas de vecinos de Bustellón y los pueblos de los alrededores.

«Estamos peinando toda la zona. Hemos empezado por las zonas donde se le había visto por última vez, pero no conseguimos dar con él. Estamos cubriendo el perímetro de la población», apuntó el teniente Junquera, adjunto de la capitanía de Pravia. Junquera reconoció que se trata de un terreno complicado. «Hay zonas que son muy abruptas, los caminos caen y es difícil de buscar, pues es muy frondoso». Estiman haber rastreado entre 20 y 25 hectáreas de terreno, dividiendo los esfuerzos hacia el norte del pueblo en dirección a Tablado de Riviella y San Salvador y, por otro lado, hacia el sur, llegando a Bustoburniego y Bustavil.

Entre los vecinos, la principal hipótesis es que Eugenio se desorientó. Todos coinciden en señalar que «iba y venía sin problema» y que no esperaba que cayese la noche para regresar a la casa familiar. Todos intentar mantener viva la esperanza. «Tiene que aparecer, de una forma u otra», apuntaba Julia Rodríguez, que se sumó a mediodía al operativo, siendo una de las vecinas que participó en la búsqueda ya la primera noche. Ayer, junto a su hermana Manolita Rodríguez, comentaban la incertidumbre de una búsqueda sin resultados. «No hay una pista de la que tirar. Ya no sabes qué pensar». No son las únicas. «Debí dormir cinco horas. Estoy buscando día y noche», confesó el vecino Paulino Álvarez. «No sabemos ya por dónde buscar».

Hoy el operativo se reanudará a primera hora. Según indicó el teniente Junquera, prevén un «cambio de criterio», rastreando los caminos «por si se nos está escapando algo», concluyó.