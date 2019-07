La calidad del agua en las playas de Luarca es «excelente» según los análisis Varias personas toman el sol y se dan un baño en la playa Primera de Luarca. / D. S. FUENTE Las pruebas encargadas por el Ayuntamiento de Valdés contradicen la recomendación del Principado de no bañarse «de forma permanente» DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA. Miércoles, 10 julio 2019, 00:09

El «Las aguas son excelentes». Con estas palabras resumía ayer el alcalde de Valdés, el socialista Óscar Pérez, los resultados obtenidos tras tomar ocho muestras para analizar las aguas del río Negro y las playas Primera y Segunda de Luarca. El Ayuntamiento realizó dichas pruebas después de que la dirección general de Salud Pública del Principado aconsejase de manera permanente no bañarse en sendos arenales.

El regidor detalló que incluso las muestras tomadas en la desembocadura del río Negro dieron resultado positivo. También en el caso de los análisis efectuados en la zona alta del río, por encima de la depuradora, así como por debajo de esta infraestructura. «La calidad del agua es excelente para el baño», dijo Pérez, que puso el acento en que los parámetros en el agua del río no son tan exigentes.

Sin embargo, en la parte urbana del río, la situación empeora. El regidor valdesano se comprometió a estudiar de dónde vienen los problemas que se dan entre el puente de Las Graduadas y el puente de El Beso «para dignificar el cauce del río».

El alcalde se compromete a estudiar el problema que se da en el tramo urbano del río Negro

Pérez quiere que el Principado vuelva a llevar a cabo los análisis de las aguas de estas playas, tal y como hizo en 2018 -con resultados favorables-, y que retire de su página web la recomendación de no bañarse en unas aguas que, repitió, «son excelentes». El regidor se comprometió a publicar los análisis a la entrada de los arenales. Control que se realizará a lo largo del verano «cada diez días». Pese al aviso del Principado, el Ayuntamiento de Valdés decidió no cerrar al baño las playas Primera y Segunda de Luarca puesto que no se habían hecho las correspondientes pruebas. En la soleada jornada de ayer pudo verse a varios bañistas disfrutando de esas aguas.

Bandera azul en Frejulfe

La playa de Frejulfe (Navia) luce desde ayer su bandera azul por segundo año consecutivo. Se trata de un arenal que ha mejorado sus servicios y que ha superado los episodios de contaminación que se daban en la zona del río. El alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, anunció que el Principado «reparará el camino desde la carretera al aparcamiento y cambiará la señalización de la playa».