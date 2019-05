Las cámaras del polígono de Obanca no acaban de convencer a los empresarios

Los empresarios del polígono industrial de Obanca recelan de la efectividad de las cámaras de seguridad que el Consistorio instalará este lunes. Consideran que «no servirán para nada si están conectadas con la Policía Local si no hay patrulla que preste servicio durante la noche». Por ello, los empresarios proponen que los dispositivos de videovigilancia conecten también con el puesto de la Guardia Civil, que sí podría intervenir ante un movimiento sospechoso en el área industrial. Con ello, sostienen, podrían detener a los ladrones en el acto y no recurrir a las grabaciones para investigar su identidad. Además, indican que la zona alta del polígono queda sin vigilancia al no prever allí la instalación de ningún dispositivo. «Pedimos que hagan algo para que podamos dormir tranquilos».