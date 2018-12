El cambio de ubicación del ERA abre el debate político en Cangas del Narcea El PP acusa a IU de estar «al servicio de la FSA» por apoyar el uso de los terrenos de La Cortina para este equipamiento BELÉN G. HIDALGO Miércoles, 19 diciembre 2018, 03:55

El edil popular, Manuel Menéndez, acusó a IU de Cangas del Narcea de estar «al servicio de la FSA» tras apoyar la ubicación de la futura residencia de ancianos en los terrenos de La Cortina, donde se había proyectado la construcción del centro de salud cangués. «De esta forma, son cómplices de un PSOE que no ha querido poner en marcha ni el centro de salud en La Cortina, ni el ERA, volviendo a acudir a unas elecciones prometiéndolos una vez más», apuntó Menéndez, señalando que eso demuestra «la docilidad sin ideología ni proyecto de los actuales concejales de IU en favor de lo que les indique el PSOE».

Los tres concejales de IU en el Ayuntamiento cangués convocaron a la militancia para abordar el cambio de ubicación de cara al Pleno en el que se votará la cesión del terreno para la construcción de la residencia. «Los afiliados están de acuerdo en que lo importante es que el equipamiento salga adelante, da igual dónde», aseguró la concejal de Urbanismo, Laura Álvarez. La coalición había defendido en las elecciones de 2015 construir la residencia en El Reguerón, sin embargo, Álvarez apuntó que «hubo una serie de problemas con el tipo de suelo, pues es industrial y a día de hoy sigue siéndolo».

El coordinador local de IU, José Manuel Martínez, sostiene que el grupo municipal «no puede justificar su voto en el Pleno en contra de nuestro programa electoral amparándose en una reunión de amigos intentado hacerlos pasar por Asamblea local y saltándose a la torera los Estatutos de Izquierda Unida». Por su parte, los ediles de la agrupación aseguran que adoptaron esa decisión al «estar atados de pies y manos. En dos años no se han convocado asambleas ni coordinadoras y no teníamos forma de conocer la postura de los afiliados». Además, Álvarez subrayó que «estar a favor del ERA en La Cortina no significa no estar a favor del centro de salud allí. Es mentira. Tenemos que ceder el terreno para que se haga el ERA», concluyó.