Cangas estudiará con el Consorcio la ruta escolar a Pomar de las Montañas El Ayuntamiento sostiene que la pista que conecta Besullo con el pueblo del alumno permite el paso de un microbús BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:18

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea mantendrá la semana que viene una reunión con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para que el alumno Valentín Díaz, residente en Pomar de las Montañas, pueda ser recogido dentro de la ruta escolar que, a día de hoy, finaliza su recorrido en Besullo, a 3,5 kilómetros del núcleo rural donde vive la familiar del menor.

Según anunció el alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, el objetivo de la reunión pasa por analizar 'in situ' esa vía «de tal forma que se vea si la pista aguanta o no el paso de un microbús. El Ayuntamiento entiende que se dan las características para que sí», apuntó el regidor, pendiente aún de la fecha exacta en la que tendrán lugar el encuentro. Apuntó también que, de no resultar posible el acceso del microbús, se optaría por facilitar otra alternativa de transporte como, por ejemplo, un taxi.

Por su parte, la consejería de Educación afirmó haber contactado con la familia ofreciéndole solicitar la ayuda económica individualizada para sufragar la realización de ese tramo de la ruta escolar que no realiza el transporte.

Podemos solicita al Principado que asuma temporalmente los casos con su parque móvil

La familia del alumno, que aún no ha iniciado las clases, sostiene que hasta Pomar de las Montañas llegan continuamente vehículos similares al que realiza la ruta escolar y cuyo destino es el complejo turístico del pueblo, recién inaugurando, motivo por el que no entienden los argumentos ofrecidos hasta el momento por el servicio de transporte. «El alcalde nos dijo que vendrían a estudiar cómo estaba la pista y esperamos que se solucione este problema», dijo Alejandro Díaz, padre del alumno afectado.

«Aislamiento escolar»

El caso de Valentín Díaz se suma al de otros tres alumnos de Aguanes, en la parroquia del Valledor, en Allande, que no pueden acceder al colegio por problemas con la ruta escolar. Se trata de Yurema Fadón, de ocho años, y los hermanos Azor y Garoé Moro, de siete y cinco, que estudian en el centro público de Berducedo. Las familias piden que se licite de nuevo la ruta de transporte entre Berducedo y Aguanes, al contar con tres menores en edad de escolarización.

De hecho, el diputado de Podemos Asturias Andrés Fernández Vilanova tildó de «aislamiento escolar» esta situación, afirmando que la solución pasa por «poner orden en el Consorcio de Transportes, para que dentro de esas líneas se obligue a asumir las rutas más difíciles como contrapartida de las más provechosas y bajo la condición de pérdida de la concesión de su total en caso de incumplimiento». Mientras, Fernández Vilanova instó al Principado a asumir con su parque móvil de forma temporal estos casos concretos.