El PP cangués exige al Ayuntamiento el pago a la empresa de asistencia domiciliaria

El PP cangués denuncia que los «reiterados incumplimientos en el pago del Ayuntamiento» a la empresa adjudicataria del servicio de asistencia domiciliaria hace que ésta tenga problemas de tesorería. Así, según los populares cangueses, 22 trabajadoras habrían denunciado a la empresa por los imcumplientos de pago y otras 36 fueron apercibidas de que no cobrarían la paga extra de navidad «porque el Ayuntamiento no abonaba sus facturas». Por ello, el PP cangués insta al equipo de gobierno local a «cumplir con su obligación de pagar. Una vez más comprobamos como la desidia y la nula gestión municipal está arrastrando a problemas económicos a las empresas y trabajadores del municipio». Además, el PP afirmó que la licitación del nuevo servicio «debería haberse contratado en febrero y aún no se ha resuelto».

El regidor cangués, José Víctor Rodríguez, subrayó que el Ayuntamiento está al corriente de pago. «Pagamos a trimestre vencido siempre. Si las trabajadoras tienen algún conflicto laboral deberían arreglarlo con la empresa». Sobre la licitación, Rodríguez apuntó que «la empresa tiene hasta la semana que viene para presentar la documentación».