'Carla', la ternera que nació de «un vientre de alquiler»
Ganaderos de Cangas de Narcea impulsan la primera central de aspiración folicular de ovocitos de España para presenvar la genética de las reses
Miércoles, 1 agosto 2018

'Gaviota' es una vaca como cualquier otra salvo por una peculiaridad. Acaba de parir, pero la ternera que ha traído al mundo, 'Carla', no lleva sus genes. Esta Asturiana de los Valles solo ha actuado como un «vientre de alquiler». Se trata de una técnica de fecundación in vitro que se ha puesto muy de moda entre los ganaderos de Cangas de Narcea. Allí, en el recinto ferial de La Imera se creó en mayo una central de aspiración folicular de ovocitos, la primera de España. En este lugar los ganaderos se reúnen una vez al mes para sacar ovocitos –células germinales que dan lugar a óvulos– a sus vacas, que luego serán fecundados por un donante a elección. Así se obtienen embriones que pueden implantarse en otras reses, que serán las que llevarán a cabo el proceso de gestación. «Esto permite continuar con la genética de una determinada vaca que tenga unas caracteríscticas muy buenas», explica Sonia Martínez de la ganadería Marrón.

La idea de crear esta central surgió a partir de los viajes a Lugo que el veterinario y ganadero Fernando López tuvo que realizar para poder «continuar con la genética» de su vaca 'Duquesa', a la que tiene un especial cariño. «Es una vaca que nació en mi casa, que siempre se dejó querer y que morfológicamente es muy guapa. Pero no conseguía que se quedara preñada». López lo intentó de todas las maneras posibles y hasta pidió consejo a dos prestigiosos equipos veterinarios, pero no obtuvo ningún resultado. «Todos me decían que la tenía que mandar matar, pero yo me negaba». Buscando diferentes posibilidades encontró una solución. Carlos Suárez y la empresa gallega Xenética Fontao.

Durante varios meses acudió con su vaca a a Lugo, donde Suárez le extraía ovocitos que se fecundaban en la empresa. Ahora mismo, aunque 'Duquesa' no está preñada, tiene otras cuatro crías en camino, dos hembras y dos machos. Su éxito llamó la atención en Cangas de Narcea. Por eso decidieron crear un lugar donde poder sacar ovocitos a las vacas una vez al mes, con mucha más facilidad y sin tener que viajar, lo que abarata mucho los costes.

Los embriones obtenidos después de la fecundación pueden ser vitrificados -proceso de congelación embrionario- o implantados «frescos», lo que aumentan las posibilidades de embarazo. Para ello hay que preparar a la vaca receptora, que debe haber empezado el celo, una semana antes de su implantación. Anque por el momento, 'Carla', que coge su nombre del verterinario que le dio vida, es la única vaca que ha nacido por este método en Cangas, la creación de la central, que coordina Fernando López y la que acuden al mes una media de diez reses, vaticina que pronto habrá muchos terneros nacidos pr este método.