Castropol aprueba unos presupuestos de 5,2 millones

Los votos de los seis ediles socialistas del equipo de gobierno de Castropol dieron luz verde a los presupuestos de 2017, que ascienden a 5,2 millones de euros. La mayor partida se destinará a gastos de personal. Al pleno no acudieron los concejales del Partido Popular, aunque su voto no era necesario para sacarlos adelante. «Un viernes ningún trabajador puede dedicarse a otras cuestiones que las de estar en su puesto de trabajo. Esperemos que estos horarios no sean la tónica general», señalaron.