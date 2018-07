El PP de Castropol denuncia lodos fecales en la playa de Penarronda Parcela donde, según los populares, se han vertido los lodos fecales que están afectando al arenal. / E. C. El alcalde niega vertidos y dice que el fango al que se refieren los populares fue extraído para limpiar el aliviadero y está a un kilómetro del arenal BELÉN G. HIDALGO CASTROPOL. Sábado, 28 julio 2018, 00:50

El Partido Popular de Castropol denunció ayer la existencia de «un importante vertido de lodos fecales en las inmediaciones de la playa de Penarronda». La formación indicó que no podía demostrar su procedencia, pero apuntó que todo parecía indicar que se trataba de «lodos fecales extraídos de la pequeña estación de bombeo situada en las inmediaciones del aparcamiento público de la playa». El regidor, el socialista José Ángel Pérez, que negó cualquier tipo de vertido, señaló, ante estas afirmaciones, que fue a finales de junio cuando, con motivo de las intensas lluvias, el bombeo rebosó y fue la empresa encargada del abastecimiento y saneamiento de aguas la que realizó una actuación en la zona para limpiar el aliviadero. «Se movió el fango y, con ello, restos orgánicos de años anteriores para que el agua pudiera salir, porque las bombas no daban abasto. Queda una imagen de suciedad o de vertido. Pero no es un vertido a la playa», argumentó el primer edil.

Según el Consistorio, la zona alrededor del bombeo se anega con las lluvias torrenciales. «El riachuelo se desborda continuamente. Esas fincas están al nivel del río y por la propia sedimentación del río se va cubriendo y se desborda». El alcalde no negó tener constancia de las denuncias que, según los populares, fueron interpuestas por los vecinos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Según éstos, los lodos «se han vertido sobre un terreno privado sin consentimiento de sus propietarios». Pérez afirmó conocer la existencia de una denuncia. «Fue el dueño de la finca de enfrente, que igual la empresa echó allí los lodos, pero no sé cómo se dio esa situación», afirmó el regidor.

«Calidad del agua excelente»

Pérez aclaró que la calidad de las aguas de esta playa es «excelente» y apuntó que este arenal nunca tuvo problemas de vertidos. «En todos los controles que se hicieron a lo largo de este año, ni un solo día el agua estuvo contaminada», señaló el alcalde, añadiendo que «los usuarios de la playa no han notado nada porque está a casi de un kilómetro del arenal».

En este sentido, los populares, que no dudaron de los controles de la calidad sanitaria de las aguas como aptas para el baño, sí exigieron al Ayuntamiento medidas inmediatas. «Los lodos están produciendo lixiviados que se filtran a la zona de la 'xungueira' que rodea la playa y, por tanto, perfectamente podría estar teniendo lugar un vertido directo al arroyo que desemboca en la playa. Aunque no podemos confirmar el grado de disolución con el que el vertido llega a la playa, y por tanto su peligrosidad, sí manifestamos un total rechazo a que el entorno de la playa esté contaminado».

Por último, José Ángel Pérez, afeó a los populares que hagan declaraciones «desinformados». «Hablan de oídas», concluyó.