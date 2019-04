Cerredo busca un futuro sin la mina Tino García, Mamen Uría, Belarmino Chacón, Juan Carlos Gómez, Pedro Constenla, Marián Abello, Mariluz Fernández e Irma Fernández, ante el centro de interpretación del parque, en Cerredo. / B. G. H. A la propuesta de crear una central de biomasa añaden la construcción de una residencia de ancianos y potenciar el turismo rural dentro del parque natural Vecinos y colectivos crean una plataforma para que se atiendan sus demandas BELÉN G. HIDALGO CERREDO (DEGAÑA). Miércoles, 24 abril 2019, 00:37

Los vecinos de Cerredo han creado un frente común para reivindicar una alternativa ante el futuro incierto de la mina. La Plataforma de Asociaciones y Vecinos de Cerredo «surge de las necesidades que hay en el concejo y que desde los gobiernos no se están atendiendo», explica Marián Abello, que lamenta «el abandono» al que está sometido el concejo, que espera las inversiones anunciadas para las zonas mineras y frenar el despoblamiento en los pueblos.

Quieren ser escuchados por las diferentes administraciones y que su voz sea tenida en cuenta a la hora de plantear una alternativa al fin de la minería. «La gente que vive en el pueblo sabe lo que necesita», subraya Abello, reconociendo haber iniciado ya una ronda de contactos con los candidatos. «Queremos línea directa con quien gobierne para transmitirle nuestras ideas».

Entre sus propuestas resaltan la implantanción de proyectos que revitalicen la economía de la zona y generen empleo, como la ya anunciada planta de biomasa. Además, consideran vital garantizar el estado de bienestar y dotar de servicios sociales a la población, especialmente envejecida. Su principal apuesta en este ámbito pasa por convertir el edificio de viviendas de protección oficial en un complejo residencial para mayores. «Serían viviendas tuteladas para gente que aún se defiende, pero necesita unas atenciones. En los bajos se podría poner un centro de día y dar vida social a nuestros mayores», expone Tino García, que también defiende la viabilidad de una residencia de mayores. «Necesitamos que se preocupen de nosotros. Estamos discriminados», criticad el presidente de la asociación de jubilados y pensionistas Santa Bárbara de Cerredo, Antonio Valín.

También el turismo juega un papel importante en sus planes, pues están inmersos en pleno parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, un filón aún por explotar. «El parque no funciona. No tenemos instrumentos de gestión y el centro de interpretación está abandonado», incide Belarmino Chacón, añadiendo a la lista de despropósitos la Casa de Cultura de Cerredo, «porque no fueron capaces de ponerla en marcha desde que se acabó la obra en 2010».

A todo ello suman la necesidad de mejorar las infraestructuras y la conexión a internet. «Las distancias son tremendas y la carretera está intransitable. Estamos días enteros desconectados. La caída de la red afecta a bancos, farmacia, el consultorio... Internet es imprescindible. Así nadie vendrá a trabajar aquí», destacó Mariluz Fernández.