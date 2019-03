Cerredo pretende aprovechar la mina a cielo abierto para energías renovables Vista de la explotación a cielo abierto de Cerredo. / E. C. La parroquia rural inicia los trámites para solicitar la paralización definitiva de la explotación y afirma que no le fue abonado el canon de ocupación BELÉN G. HIDALGO Viernes, 1 marzo 2019, 00:24

La parroquia rural de Cerredo, en Degaña, ha iniciado la tramitación para solicitar al Gobierno del Principado de Asturias la paralización definitiva de la explotación minera a cielo abierto. Su intención pasa por reconvertir ese suelo industrial en un espacio destinado al aprovechamiento de energías renovables y alternativas que puedan traducirse en un revulsivo económico y productivo para la zona, castigada con el fin de la actividad minera en la comarca. «Al cerrar la empresa no habrá actividad, así que habrá que apostar por las energías renovables como hace el Gobierno», señaló el presidente de la parroquia rural, José Luis Fernández. Además, según indicó el portavoz de esta entidad menor, en 2018 la compañía minera no abonó el canon de ocupación. «Nos debe 65.000 euros. Si no cumple con el contrato, lo más lógico es que se rescinda», afirmó.

La parroquia rural asegura que aún están comenzando con estos trámites y que «los vecinos tendrán la última palabra». Lo primero será trasladar esta propuesta en un concejo abierto a los vecinos para saber si consideran oportuno este nuevo uso. Son conscientes de que aún queda por delante un largo comino y gestiones con entidades y administraciones. «Esperamos contar con una buena actitud por parte del Ejecutivo regional», afirmó Fernández, reiterando que la paralización deberá ser decretada por el Gobierno como paso previo a la reconversión de esos terrenos y que cuentan con el apoyo de IU a esta propuesta.

Desde la parroquia rural aseguran que les consta que estos espacios han despertado interés en compañías privadas, destacando que se trata de un suelo industrial que se encuentra fuera de las delimitaciones del Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. «Sé que hay alguna empresa interesada en establecerse o, por lo menos, en hacer el estudio», anticipó el presidente de la parroquia rural, rehusando dar más detalles.

«Generaría empleo»

Fernández subrayó que el aprovechamiento de este suelo ahora en desuso supondría, además de ingresos para la entidad local, un importante impulso para la economía de Cerredo y también del concejo. «Mientras se procede al montaje de esas instalaciones y, más tarde, con el mantenimiento, se generará actividad», apuntó José Luis Fernández, deseando que ello se traduzca en una medida que fije población. «Se generaría empleo y sacaríamos un poco al pueblo de la miseria en la que está sumido», lamentó.