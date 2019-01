«El cheque-bebé ayuda, pero falta más» La edil de Servicios Sociales, Jennifer Fernández, con Isaías Suárez, Jimena Acero, Sandra Gancedo, Ana María Fernández, Irana de Lucas y el alcalde, José Ramón Feito, tras la entrega. / B. G. H. Veintiocho familias reciben la ayuda, de entre 500 y 800 euros, y al menos tendrán que seguir tres años empadronados en el municipio El Ayuntamiento de Tineo destina 14.300 euros a «premiar» la natalidad en el concejo BELÉN G. HIDALGO TINEO. Sábado, 5 enero 2019, 00:09

La sangría demográfica en la comarca suroccidental es un hecho incontestable. Entre los concejos afectados por la despoblación se encuentra Tineo, que ha perdido en el último año 157 habitantes. En la última década pasó de 11.377 vecinos a 9. 543 residentes actuales. Para tratar de combatir estas cifras, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas que tienen como fin último frenar esta tendencia. Entre ellas se encuentra el denominado cheque-bebé, que pone en marcha por primera vez en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento.

Se destinó una partida de 15.000 euros en las cuentas de 2018 y, ayer, veintiocho familias recibieron la ayuda que oscila entre 500 y 800 euros por solicitante. Deberán permanecer empadronados en el concejo tres años. En total, se invirtieron 14.300 euros para este fin. «La idea es continuar convocando estas ayudas en 2019 y 2020», apuntó la edil de Servicios Sociales, Jennifer Fernández.

«Se trata de premiar el compromiso de los jóvenes con el municipio. Se destina a familias empadronadas aquí y que empadronan aquí a sus hijos. Sé que no es la panacea» ni la solución para el municipio», indicó el regidor tinetense, el socialista José Ramón Feito en el acto de entrega a los padres. Según los últimos datos de Sadei, en 2016 nacieron 45 niños en el concejo. El alcalde no dudó a la hora de considerar esta subvención es apenas «un granito de arena» e instó a las administraciones regionales y nacionales a sumar esfuerzos en el reto demográfico. «Pedimos medidas para tratar de compensar la pérdida de puestos de trabajo que se está dando con el cierre de las minas y el posible cierre de la central térmica. Hay que invertir en medidas para fijar población. El Ayuntamiento solo no lo puede hacer», reclamó el regidor.

«Más trabajo»

Entre las familias beneficiadas con esta subvención se encontraba Ana María Fernández. «Ayuda a salir adelante un poco mejor. Pero hace falta más trabajo», apuntó esta madre tinetense, tras enumerar todos los gastos que supone la llegada de un niño y lo complicado que resulta cuadrar las cuentas con la difícil situación económica que atraviesa la comarca. «Es una pequeña ayuda y se agradece. Lo destinas a pañales, comida... Todo lo que inviertes hasta que nace y la ropina, que crecen mucho», subrayó Irana de Lucas, vecina de la villa.

Aunque todos coinciden en señalar la importancia de estas medidas, reiteran que hacen falta otro tipo de recursos complementarios. Más consideración con las madres trabajadoras fue la principal reivindicación de Sandra Gancedo, vecina de Naraval. «Deberían mejorar los horarios para poder conciliar. Las guarderías cuestan mucho dinero y, al final, dependes de los abuelos. Un sueldo solo no alcanza».

La allandesa, Jimena Acero y su marido, Isaías Suárez, tinetense «de toda la vida» desean desarrollar su proyecto de vida en Tineo. «Me gustaría criar a mi hijo aquí y que continuase. El futuro es complicado en cualquier lugar», apuntó Suárez. El acceso a guardería y el trabajo fueron dos de los factores que más pesaron en su decisión. «En Allande no tengo guardería. Ambos trabajamos y es importante», concluyó Acero.