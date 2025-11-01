El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcelino Marcos conversa con uno de los productores. E. C.

El chosco de Tineo bate su récord, con 74.492 kilos producidos

El festival del chosco reúne a 47 expositores dedicados a la alimentación, la huerta y la hostelería

E. C.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

La producción de chosco de Tineo batió un récord el año pasado, al alcanzar los 74.492 kilos con indicación geográfica protegida (IGP). Los datos los aportó ayer el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha ofrecido hoy este dato durante su visita al XXIV Festival del Chosco y VIII Festival de la Huerta de Tineo. el consejero ha recordado que en 2026 se pondrá en marcha el plan Saborea el Paraíso para favorecer la venta de productos agroalimentarios con denominación de origen o identificación geográfica protegida. El festival del chosco reúne a 47 expositores dedicados a la alimentación, la huerta y la hostelería.

