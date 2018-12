Cinco figuras en movimiento se suman al belén de Zardaín Varias de las figuras en movimiento en el mercado. :: D. S. F. Lunes, 10 diciembre 2018, 01:42

La apertura del belén popular de Zardaín inauguró ayer las fiestas navideñas en esta localidad tinetense. Atrás quedan dos meses de minucioso trabajo en el taller para incorporar cinco nuevas figuras en movimiento. «Son mecanismos muy sencillos y en el teleclub hay mucha humedad, que hincha la madera y no los deja funcionar bien», explicó Javier Menéndez, encargado de mecanizar las piezas del conjunto. Su trabajo se complementa con la labor de montaje de Tomás Menéndez y la tarea paisajística realizada por Yolanda Rodríguez. Como cada año, se cambia el paisaje y la disposición de los elementos. «Es totalmente diferente para seguir atrayendo público», indicó Menéndez. Entre las figuras que este año suman movimiento destaca la hilandera, que está con un torno mecanizado. «El año pasado no funcionaba, así que este año destacará más», apuntó Javier Menéndez. No será la única. También se ha dotado de movimiento a la castañera, dándole brío al fuelle con el que aviva el fuego para asar el fruto. Para darle vida al mercado, llega la verdulera, que agita un ramillete de cebollas. A ellas se suma la de unos niños columpiándose y la de la campesina, que aparece dando de comer a las gallinas. Son más de cien figuras en movimiento que dan vida a este belén de Zardaín.