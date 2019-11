Un coche con dos ocupantes cae a la arena de la playa Tercera de Luarca El turismo, volcado en la arena de la playa Tercera de Luarca. / E. C. El conductor, que circulaba de noche por una vía de acceso restringido, explicó a los agentes que intentó dar marcha atrás, pero era demasiado tarde ANDREA ARRUÑADA LUARCA (VALDÉS). Jueves, 7 noviembre 2019, 02:12

Espectacular accidente el la playa Tercera de Luarca, en el concejo de Valdés. Un turismo en el que viajaban dos personas acabó volcado en medio de la arena y, pese a lo aparatoso del siniestro los dos ocupantes resultaron ilesos.

Según indicaron fuentes policiales a EL COMERCIO, el conductor explicó que iba conduciendo de noche y no vio la señal de prohibido que impide la circulación de turismos por el paseo de acceso a la Playa Tercera. El hombre, de 43 años y natural de Langreo, reside en Luarca «desde hace poco» indicó que trató de dar marcha atrás, pero era demasiado tarde. Se precipitó con su coche desde una altura aproximada de dos metros y acabó bocabajo sobre la arena. Los agentes que patrullaban de madrugada esa zona se percataron de lo ocurrido y procedieron a la identificación del conductor, el cual ha sido denunciado por la Policía Local al saltarse la señal de prohibido.

Al no haber terceros implicados ni daños, el conductor no se enfrenta a más cargos. Las mismas fuentes policiales indican que no han encontrado restos de ningún tipo de sustancia contaminante ni en el propio arenal ni en el mar, para tranquilidad de los vecinos, que se vieron sorprendidos por el suceso durante la mañana.

Varios operarios trataron de retirar el vehículo del arena mediante una grúa. Debido a las mareas, la estrechez del acceso y el propio peso del coche fue imposible realizarlo de ese modo y tuvieron que apoyarse en el uso de un tractor que lo acercó hasta la pendiente de entrada. Finalmente, fue en torno a las dos del mediodíacuando la grúa pudo retirarlo por completo y trasladarlo «con nosmalidad» hasta las dependencias municipales.

Fueron muchos los curiosos que se acercaron hasta la zona para tomar fotografías a la peculiar escena. «Fue un suceso curioso y afortunadamente no ha pasado nada grave», señaló el edil de Obras, Marcos Fernández.