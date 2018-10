Los colegios públicos de La Caridad y Jarrio recuperan hoy sus comedores Educación cierra tres contrataciones después de que los alumnos se quedaran sin el servicio por falta de personal DAVID S. FUENTE LA CARIDAD / JARRIO. Martes, 2 octubre 2018, 00:11

Los colegios Jesús Álvarez Valdés, de La Caridad (El Franco), y el Darío Freán Barreira, de Jarrio (Coaña), recuperarán hoy el servicio de comedor. Lo hacen después de que los alumnos tuvieran que adelantar ayer su marcha del centro en la que estaba destinada a ser la primera jornada de comedor escolar y que no pudo tener lugar al no haber contratado el Gobierno regional al personal sustituto en ambos centros. La situación se resolvió después de que el consejero de Educación, Genaro Alonso, asumiese ayer que «no es razonable que los alumnos estén sin atender por falta de personal de comedor». Apuntó que se trataba de «una cuestión de Función Pública» que esperaba que se agilizase cuento antes. «Nosotros -en alusión a su departamento- haremos lo indecible por resolverlo cuanto antes», dijo, no sin antes manifestar «entender perfectamente a los padres».

En el colegio de La Caridad faltaban la cocinera y la ayudante de cocina, que se encuentran de vacaciones después de una baja por enfermedad. Finalmente, esta última será hoy sustituida y deberá hacerse cargo del menú de los 125 escolares que utilizan el comedor. «Improvisará algo sencillo: un primero con pasta, un segundo con filete y el postre», dijo la directora del centro franquino, Ana Pardo, quien espera que la cocinera sustituta se incorpore cuanto antes.

En el caso del colegio de Jarrio, la consejería ha contratado al cocinero y a la ayudante de cocina, que en este caso sustituirán a una trabajadora jubilada y al cocinero que se encuentra de baja por enfermedad.

«Nos ha supuesto un perjuicio importante para conciliar», se quejan los padres

Las asociaciones de madres y padres de Alumnos (Ampas) de ambos centros educativos habían expresado su malestar por esta situación, ya que, según manifestaron, «nos supuso un perjuicio importante para conciliar». Así lo señaló el presidente del Ampa del colegio Jesús Álvarez Valdés, David González, quien criticó la falta de previsión de Educación: «Se sabía desde principios de septiembre que faltaban las dos cocineras».

González explicó que ayer la dirección les había informado de que los alumnos deberían de volver a comer hoy en casa. Sin embargo, dicha situación fue revertida a última hora de la mañana, cuando la dirección del centro fue conocedora, por parte de la consejería, de que se iba a contratar a una ayudante de cocina, que «salva la situación», pero no cubre por completo un servicio que «tendrá que cubrirse con menús sencillos», añadió el presidente del colectivo.

Los 160 alumnos del colegio Darío Freán Barreira también comerán hoy en el centro es colar. En concreto, un menú compuesto por «sopa de fideos, tortilla de patatas y yogur», especificó la directora, María Luz Álvarez Lastra, quien explicó que en su primera jornada de trabajó «contarán con todo el apoyo», dando a conocer que las existencias del almacén «están al 100%», añadió.

La tesorera del Ampa de este centro, Alejandra García Fernández, lamentó que la falta de cocineros «se solucionase por la presión mediática, pues durante todo el mes de septiembre no hicieron nada», dijo en referencia a la «pasividad» de la Consejería de Educación.

Profesor de Inglés

Por otro lado, los padres quisieron recordar que aún hay otro problema pendiente de resolverse: la contratación de un profesor de Inglés en Jarrio. En este centro educativo, de carácter bilingüe, Educación no ha cubierto la vacante de media jornada de una profesora que ha solicitado reducción para el cuidado de su hijo. Por ello, tres cursos de Primaria -primero, segundo y cuarto- no tienen sustituta. «El Principado sacó a concurso la plaza en dos ocasiones, pero quedó desierta», explicó la directora del centro coañés.

El consejero anunció ayer que «se está ultimando la baremación de una bolsa de aspirantes», dijo el consejero, Genaro Alonso, quien ha dado la orden de «dar la máxima urgencia y diligencia a la resolución de esa bolsa».