El comedor del colegio de Obanca contó con solo una auxiliar de cocina para 150 alumnos

Los padres del colegio público de Obanca, en Cangas del Narcea, denuncian que esta semana el comedor no contó con la cocinera, al estar de baja y no ser sustituida. «El servicio se mantiene pero con una auxiliar que cocina para 150 usuarios», apuntaron desde la asociación de madres y padres. Lamentan que durante este tiempo no se haya podido sustituir a la cocinera y aseguran que la dirección del centro les trasladó que la Consejería esperaba cubrir dicha plaza mediante la bolsa de empleo. «Los niños han comido empanada estos dos días», criticó Covadonga Fernández, una madre que teme que la situación llegue a alargarse.