Convocan una concentración en Luarca para apoyar al Museo del Calamar

El colectivo Más Luarca Valdés ha convocado para el próximo 2 de febrero una concentración en la plaza Alfonso X 'El Sabio' para mostrar su apoyo al Museo del Calamar Gigante de Luarca, que fue derruido por el mar hace cinco años. Esta plataforma critica que en este tiempo «no se ha hecho nada, salvo mentiras y retrasos», dijo el presidente, Celestino Suárez 'Tino Ron', quien critica la pasividad del Gobierno ante una infraestructura que «daba buenos resultados», apuntó. La concentración se convoca bajo el lema '¡Llueva o nieve, mójate por el museo!', con la intención de que acudan el mayor número de vecinos posible «de la sociedad valdesana y de todo el occidente», invitó.

El presidente de Más Luarca Valdés se mostró muy crítico con la visita al concejo, el pasado jueves, del director general de Pesca Marítima, Francisco González, que anunció que el Principado pretende tener redactado este mismo año el proyecto de los nuevos almacenes de pescadores, algo que según de Suárez es un nuevo retraso, ya que el director general no se comprometió con la inversión para ejecutar la obra. Por eso, desde Más Luarca Valdés cree que «mientras no haya nuevos almacenes, ya puede hacer el señor Lastra 700.000 proyectos, porque en el edificio de los pescadores no se puede poner ni un clavo».

Los nuevos almacenes de pescadores se pretenden instalar en el polígono industrial de Almuña-Barcia, donde se contempla la construcción de 17 nuevos depósitos. Tras la construcción de esta edificación, que no se prevé de manera inmediata, los actuales almacenes quedarían libres para poder comenzar las obras del museo, de las que el Gobierno tiene presupuestado este año 300.000 euros. «¿Qué van a hacer con ellos si este año los pescadores no se van a poder trasladar?», se pregunta Suárez.