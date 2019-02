El PP critica la respuesta del Principado a la carencia de UVI móvil en Cangas del Narcea «Al consejero no le preocupa el área sanitaria II», lamentan los populares BELÉN G. HIDALGO Jueves, 21 febrero 2019, 00:14

El PP de Cangas del Narcea ha criticado las declaraciones del consejero de Sanidad, Francisco del Busto, respecto a la falta de UVI móvil en el Área Sanitaria II, con el hospital Carmen y Severo Ochoa como cabecera de la misma. Del Busto afirmó que «el despliegue de ambulancias que hay en ese Área es superior al de cualquier otro lugar de Asturias».

El concejal del PP, Alberto Rodríguez Andreolotti, afirmó que «al consejero no le preocupa el Área II. Si de él dependiera ya estaríamos integrados en el área de Oviedo y el hospital cerrado», apuntó. Rodríguez Andreolotti indicó que la orografía de la comarca y la dispersión de sus pueblos hacen «aún más necesaria esta dotación a la que la Gerencia no renunciaría si, como debe ser, la UVI móvil viniese acompañada del personal necesario para su funcionamiento y no teniendo que restar efectivos activos del servicio de urgencias actual, que ya tiene una carga de trabajo abrumadora».

El edil popular instó al regidor cangués, José Víctor Rodríguez, a dejar de ser «sumiso con el atropello de su partido».