Critican la falta de limpieza y señalización en la senda costera de Valdés Uno de los tramos de la senda costera cubierto por la maleza. / E. C. Una plataforma ciudadana defiende el trazado original del camino que, según dicen, «se desvió hacia el Camino de Santiago» BELÉN G. HIDALGO VALDÉS. Miércoles, 22 agosto 2018, 00:15

Maleza que invade el camino y falta de señalización. La plataforma Juntos por la senda costera Cadavedo-Busto critica el mal estado de esta ruta. Los responsables afirman que «estamos indignados» tanto con el Ayuntamiento de Valdés como con la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias, a los que culpan de esta situación . El colectivo ha reclamado al Consistorio la falta de limpieza de la senda. El presidente, José Luis García, explicó que ha mantenido una reunión con los responsables municipales para âgilizar las gestiones ya que la licitación de la limpieza de este camino requería de un plazo de unos quince días. «Fue una tomadura de pelo. Ha pasado casi todo agosto y sigue todo igual, sin limpiar», critica.

El presidente de la plataforma también pidió una reunión con la consejería porque «no estamos de acuerdo con la ejecución de la obra del segundo tramo, de Quintana a Busto. Se desvirtuó el trazado original. No está correcto y además existen aún tramos de la ruta sin señalizar. «Pedimos que se señalice todo el camino, porque hay conexiones en las que no hay ningún tipo de indicación. La gente se pierde porque no tiene claro por donde discurre la senda», apunta. Según él, «se desvió hacia el Camino de Santiago. Es algo absurdo». José Luis García señala que llevan una década reivindicando por la mejora y el mantenimiento de la senda costera con las administraciones. «Es fundamental para el turismo que sea practicable. No supone una inversión fuerte, pero sí elemental para Valdés», dice.