Críticas por el cierre de la ludoteca de Tapia durante los próximos quince días La ludoteca de Tapia, en la calle Arquitecto Francisco González Villamil. / A. ARRUÑADA El PP acusa al equipo de gobierno de «falta de previsión», mientras que la alcaldesa defiende que este periodo puede servir para acometer mejoras ANDREA ARRUÑADA TAPIA DE CASARIEGO. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:18

Durante las dos primeras semanas de octubre no habrá niños en la ludoteca de Tapia. La instalación permanecerá cerrada y, por tanto, no prestará ningún tipo de servicio. Ante esta situación, han sido numerosas las críticas recibidas, tanto por las familias de los menores como por parte de los grupos de la oposición. El portavoz del PP en el municipio, Pedro Fernández, cree que este problema podría haber estado solucionado desde hace tiempo «porque las vacaciones de la técnica se conocen con bastante antelación». «Fueron algunos padres los que se quejaron del cierre. Se sabía desde enero que la bolsa estaba caducada; ahora, ya no tiene solución», lamenta. Por ello exige la creación de una nueva bolsa, que se usa para las sustituciones, de manera «inmediata».

Por su parte, la alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, aseguró que la técnica de la ludoteca lleva casi todo septiembre de vacaciones y que, mientras tanto, su lugar lo ha ocupado la persona extra que se contrató para la temporada estival y que finaliza su contrato el 30 de septiembre. «En estas dos semanas que restan vamos a aprovechar para reformar, pintar y limpiar el local, ya que hace mucha falta y con los niños dentro no se puede hacer», añade.

El cierre temporal de la ludoteca reaviva el debate público sobre un tema que lleva años en el candelero. Desde hace tiempo, las familias urgen la creación de una escuela de 0 a 3 años en el municipio para poder conciliar y no tener que llevar a sus hijos a centros públicos de otros pueblos o, directamente, a privados, con los consiguientes gastos mensuales y desplazamientos.

Equipo de gobierno y oposición no ven con malos ojos la idea, pero discrepan en su ubicación. El PP apuesta por darle uso al edificio del colegio infantil del centro de la villa, que este año ha quedado vacío por falta de matriculaciones. Un proyecto que solo se plantearían si Educación cerrase definitivamente la unidad el año que viene por no tener niños. «Nosotros no estamos por ello. El coste de rehabilitar ese edificio, que ha dado muchos problemas, creemos que es similar a su hacer uno nuevo o construir un anexo al Colegio Príncipe de Asturias», dice la regidora.