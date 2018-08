Cudillero aprueba sus presupuestos con más de 180.000 euros de inversión PSOE y Somos Cudillero votaron en contra al considerar que no se tuvieron en cuenta sus propuestas BELÉN G. HIDALGO CUDILLERO. Sábado, 18 agosto 2018, 00:40

El Ayuntamiento de Cudillero aprobó ayer en un Pleno extraordinario los presupuestos de 2018, con unos ingresos de 4.679.006,05 euros y unos gastos de 4.530.001,21 euros. Las cuentas se sometieron a votación tras haber sido retiradas del orden del día de la anterior sesión ordinaria en la que, según explicó el alcalde, los ediles no habían presentado sus propuestas como enmiendas. Ayer, finalmente, fueron aprobadas con siete votos a favor -los de PP, Foro y Vecinos por Cudillero- y seis en contra (PSOE y Somos Cudillero).

Las cuentas recogen una partida de inversiones reales que asciende a 180.200 euros. Entre las actuaciones que el Ayuntamiento de Cudillero pretende llevar a cabo, el regidor popular, Ignacio Escribano, destacó la mejora de la red de abastecimiento de agua en Soto de Luiña. «Se está elaborando el proyecto y se ejecutará antes de que termine el año sobradamente. Se verá en los próximos meses», indicó el alcalde.

El presupuesto de esta actuación ronda los 42.000 euros. «Los vecinos llevan varios años con un problema muy grave de turbidez del agua. Se colocará un filtro de arena antes de la entrada del depósito de captación», aclaró el regidor.

En esta partida de inversiones también se incluye la compra de maquinaria y arreglo de caminos. «Tenemos pensado llevar a cabo un proyecto en el que se incluyen las vías con mayores necesidades del concejo. Se sacará un paquete a concurso. Aún no tenemos un montante estimado, pero esperamos dar respuesta al mayor número de viales», anunció Escribano.

Para ello, se elaborará una lista de prioridades teniendo en cuenta tanto el uso como el estado de la vía. «Todos los vecinos tienen los mismos derechos, pero las necesidades hay que priorizarlas, máxime cuando hay una deuda que nos ahoga y no nos permite hacer las inversiones que nos gustaría», dijo el regidor popular.

El montante más cuantioso es el relativo a los gastos de personal, que asciende a 2.634.522, 66 euros. Por otro lado, Escribano apuntó que los gastos financieros que se corresponde a los intereses del préstamo de pago a proveedores suma un total de 134.234,79 euros. «Teníamos nueve millones de deuda y ahora tenemos seis», enfatizó el regidor.

«Ni una coma»

El voto en contra tanto de Somos Cudillero como del PSOE se justificó en que las cuentas no recogen sus propuestas de modificación. «Presentaron lo mismo que hace unas semanas. No se cambió ni una coma», apuntó Sonia Busto, edil de Somos. Su formación planteó, fundamentalmente, el incremento de las partidas destinadas a educación, cultura y deporte, así como la redacción de una ordenanza que regule la concesión de subvenciones nominativas para evitar «que se den a dedo». Busto también criticó que no fue convocada para la comisión.

Por su parte, el PSOE reiteró sus explicaciones. «No cumplieron con el compromiso de reunir a los portavoces para elaborar los presupuestos con las modificaciones de cada grupo», apuntó el edil socialista, Carlos Valle, explicando que se planteó incluirlas tras aprobar las cuentas. «No recogen las necesidades del concejo y no creemos que vaya a cumplir con su palabra e incluir esas propuestas», concluyó.