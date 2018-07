Cudillero deja fuera del orden del día los presupuestos por «no poder debatir las enmiendas» Vecinos, familias y grupos políticos acordarán la creación de espacios infantiles de ocio BELÉN G. HIDALGO Sábado, 28 julio 2018, 14:31

El Ayuntamiento de Cudillero no votó ayer la aprobación inicial de los presupuestos para este ejercicio. No fue posible, según explicó el alcalde, al retirar este punto del orden del día «porque los grupos políticos no llevaron las enmiendas preparadas para su debate en el Pleno», apuntó Ignacio Escribano (PP). El regidor explicó que los ediles de la Corporación no habían registrado como enmiendas sus propuestas, que sugerían «una serie de modificaciones puntuales a unas partidas concretas, pero no se formularon en forma de enmienda». Se votó, entonces, dejar fuera del orden del día este punto y, según avanzó el regidor, la próxima semana se volverán a llevar a Pleno para su debate y aprobación.

Todas las agrupaciones votaron a favor de retirar del orden del día este punto, salvo el PSOE, que se abstuvo. Carlos Valle, portavoz socialista, afirmó que el regidor «lo retiró porque no tenía los apoyos necesarios». Añadió que «era un presupuesto político y no técnico» y criticó la escasa dotación económica en educación y cultura y la falta de transparencia en los criterios de concesión de las subvenciones en materia deportiva. Por su parte, Sonia Busto, edil de Somos Cudillero, coincidió con el PSOE en el argumentario y anticipó que «no tenemos ningún problema en enmendar los presupuestos y si llegamos a un consenso, votaríamos a favor».

Por otro lado, en el Pleno se debatieron diferentes opciones para dar respuesta a la falta de espacios de ocio para los niños en la villa y pueblos del concejo. Somos Cudillero y el PSOE presentaron dos mociones al respecto y, finalmente, se optó por intentar buscar un acuerdo entre vecinos, familias y grupos políticos y crear estos espacios infantiles de recreo.