Cudillero evoca sus raíces vaqueiras Otilia Requejo, Berta Piñán, Carlos Valle, Daniel Martínez y Paulino Lorences en la mesa redonda. / B. G. H. La cita rindió homenaje a Germana Garrido, natural de Brañaseca y que toda su vida trabajó estas tierras «para poder vivir» El pueblo de La Rondiella acogió el primer encuentro de brañas del concejo BELÉN G. HIDALGO CUDILLERO. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:49

«Soy vaqueira de pura cepa», presumía ayer Germana Garrido, vecina de La Rondiella que, a sus 96 años, se convertía en la primera Vaqueira de Honor de Cudillero. «Estoy encantada», confesó, aclarando que sus raíces se hunden en Brañaseca y que fue tras su matrimonio con Gerardo Castro, de La Rondiella, cuando llegó al pueblo. «Trabajé mucho en el campo para poder vivir. Tenía vacas, ovejas, cabras...», recordó, con nostalgia de unos tiempos en los que había más de treinta casas habitadas.

La Rondiella fue escenario del primer Encuentro de Brañas de Cudillero, una cita que el alcalde, Carlos Valle, aspira a consolidar en el calendario festivo del concejo. «Se iría rotando por las diferentes brañas y se celebraría el primer domingo de septiembre», apuntó el regidor, quien destacó la identidad de las brañas y la necesidad de dar a conocer cómo era la vida de sus gentes. Paulino Lorences, miembro del Consejo Rector de la Vaqueirada, recordó el origen arriero de las brañas de Cudillero. «Los vaqueiros no nos negábamos a pagar impuestos, lo que no pagábamos era el diezmo por ser trashumantes. La ley nos autorizaba a no hacerlo», reivindicó. Y citó a Gaspar Melchor de Jovellanos, el primero en hablar de esa «otra manera de vivir».

A esta primera edición acudió la consejera de Cultura, Berta Piñán, quien se dirigió a los asistentes en asturiano y resaltó «una identidad muy específica y con mucho potencial. Sus costumbres pertenecen a nuestra cultura inmaterial y se transmiten de generación en generación», destacó Piñán. La consejera abogó por dar visibilidad a ese patrimonio al que también amenaza la despoblación. «Hay que presentarlo como un escaparate atractivo para que la gente vuelva la mirada a las brañas y esta sea una mirada de comprensión», concluyó.

Antes de sentarse a la mesa, los más de 220 participantes disfrutaron de unas vaqueiradas y el que fuera concejal de Cudillero, Daniel Martínez, alabó este «paso pequeño pero decidido» para no olvidar la dureza de la vida en las brañas. «Hay mucho por investigar. Cada vez se abre más el espectro», señaló Martínez, al citar la tesis de Amable Concha sobre los 'buckaroos' de la zona de Nevada, en Estados Unidos. «Se necesita unir al mundo vaqueiro», reclamó Martínez, dispuesto a retomar su trabajo para lograr que la cultura vaqueira sea reconocida Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.