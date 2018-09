Cueva libera cuatro patos en su fiesta Momento de la suelta de los patos. / D. S. F. Los animales no fueron perseguidos en el tradicional juego acuático «por falta de agua» y permisos de la Consejería de Desarrollo Rural DAVID S. FUENTE Domingo, 2 septiembre 2018, 22:34

La popular Fiesta del Pato ha reunido a centenares de personas que como cada año acuden a la playa de Cueva para ver la tradicional suelta del pato. En esta edición la suelta, al igual que ocurrió el pasado año, ha sido sin persecución, de tal manera que no se ha podido perseguir al ave para capturarla.

Dos guardas de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente fueron los encargados de liberar desde tierra a los cuatro juveniles de ánade azulón, ante la atenta mirada niños y mayores que miraron con expectación la suelta. Primero salió volando uno de los patos seguido de los otros tres, que ni tan siquiera tocaron el agua, «parecen gaviotas», dijo uno de los jóvenes presentes ante el vuelo de las aves sobre el río Esva y la playa de Cueva.

Los animales fueron traídos de los centros de recuperación del Parque Isabel la Católica de Gijón y del núcleo zoológico El Bosque de Oviedo. Las aves fueron recuperadas tras sufrir una intoxicación denominada botulismo, muy habitual en esta especie. «Ahora están recuperados según el veterinario de la consejería», explicó uno de los guardas.

Desde la organización de este festejo pusieron en valor esta suelta aunque criticaron la falta de apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, quien no ha autorizado la persecución de los animales. Juego que esta edición no se iba a poder realizar porque «la falta de agua nos lo impide», explicó José Manuel Peláez, miembro de la comisión quien insistió en que «hacer una suelta de patos para correr por las piedras no es algo natural». Escasez de agua que también obligó a suspender las pruebas de natación y cambiar de lugar la cucaña acuática.

Asistentes a la fiesta valdesana. / D. S. F.

A la fiesta también acudió, fuera de la agenda oficial, el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, quien dejó claro que «nunca he pensado que hubiese maltrato», y valoró de manera muy positiva el esfuerzo realizado por la organización, «esta gente ha sido muy generosa, ha cedido en un empeño en el que ellos entendían que no había maltrato animal, para convertirla en una fiesta de respeto a la conservación de la naturaleza», apuntó.

El futuro de esta fiesta parece estar asegurado, según dijo Peláez en el discurso público, aunque lo que no está claro es si se volverá a recuperar el tradicional juego. Fiesta que fue vigilada por dos agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La comisión introdujo este año nuevas actividades, como la demostración para elaborar ternera asturiana o el homenaje que se realizó a la futbolista asturiana María Méndez Fernández, campeona de Europa Sub-17, ya que «su abuelo fue miembro de la comisión de la fiesta», dijo Peláez. La Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias y Valdés, hicieron entrega a esta joven de una cesta de madera «para apoyar el deporte femenino», dijo Flor Tuñón, presidenta del colectivo. También se celebró la cucaña, tanto en tierra como en el agua, así como el tradicional lanzamiento de azada y la carrera de caballos.