Cueva soltará patos en la fiesta pero no se perseguirán «por falta de agua» A la izquierda, dos agentes de Medio Natural trasladaron el año pasado los patos a la lancha para ser liberados en el río Esva. Al lado, José Manuel Peláez, de la comisión de fiestas, con el cartel. / D. S. F. La organización suspende las pruebas de natación por la escasez de caudal en el río y reintroduce estas aves en su espacio natural DAVID SUÁREZ FUENTE VALDÉS. Martes, 28 agosto 2018, 00:15

La Fiesta del Pato, que cada primer domingo de septiembre acoge la playa valdesana de Cueva, en esta edición se celebrará el próximo día 2 con varias novedades. «Habrá suelta del pato, pero no persecución», anunció ayer José Manuel Peláez, miembro de la comisión de fiestas. Y no será por las quejas y denuncias de los ecologistas, como sucedió el año pasado, sino porque esta vez hay escasez de agua en el río Esva, lo que impedirá cumplir con la tradición.

Peláez explicó que «las condiciones del río impiden nadar a los romeros porque no hay caudal suficiente». Por ello, tampoco se llevarán a cabo las tradicionales pruebas de natación que se celebraban durante esta celebración. Según, dijo, es la primera vez que ocurrirá esto.

José Manuel Peláez comentó que «hemos solicitado de igual manera la autorización de la Consejería de Desarrollo Rural para llevar a cabo la persecución de los patos por si aumentase el caudal». Todavía no han recibido una respuesta. «Este año no nos preocupa tanto como el año pasado porque no se va a poder realizar porque no lo permite el río pero no hemos recibido ninguna queja de las asociaciones animalistas, aunque las estamos esperando. Por eso, si la Consejería de Desarrollo Rural no se pronuncia antes del domingo, entendemos que se postula del lado de los ellos, prohibiendo las tradiciones».

Y es que durante los cinco años anteriores fueron varios los colectivos que denunciaron a la organización de la Fiesta del Pato, al entender que en la persecución existía maltrato animal. Al respecto, la organización reiteró que «aquí no hay malos tratos y lo avalan los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y los informe veterinarios». En este sentido, Peláez aclaró que las denuncias que nos interpusieron en anteriores ediciones «fueron archivadas». Algunas de ellas, añadió José Manuel Peláez, «no cumplía con la legalidad». Otras, dijo, «procedían de organizaciones ecologistas que exhiben animales sin contar con licencia de apertura de los establecimientos ni tenían autorizaciones para tener animales», recordó el colectivo sin citar nombres, aunque, según apostilló Peláez, «incluso en esta situación reciben subvenciones».

No habrá nadadores

En esta ocasión, por lo tanto, se soltarán las aves, pero no serán perseguidas por los nadadores, como tampoco lo hicieron el año pasado aunque por diferente motivo. Según Peláez, en esta edición los patos se liberarán para reintroducirlas en el medio natural. Para ello, la organización ya cuenta con los permisos de la Consejería de Medio Ambiente, aunque desconoce la procedencia de las aves. En este sentido, Peláez realizó un llamamiento a los zoológicos que tienen patos en cautividad «para que los liberen en esta fiesta como homenaje a este animal», dijo.

No faltará en la fiesta la tradicional carrera de caballos, a las 12.30 horas, y la cucaña de tierra, a las 16 horas, y la de agua, que se celebrará a las 17.15 horas en una zona más cercana a la playa. Además, habrá como novedad un taller de cocina de ternera asturiana, que se llevará a cabo a las 13.30 horas, y que se podrá degustar a la hora del vermú. Además la organización rendirá homenaje a la futbolista asturiana María Méndez Fernández, campeona de Europa Sub-17, ya que «su abuelo fue miembro de la comisión de la fiesta». La suelta tendrá lugar a las 17 horas, tras la lectura de un manifiesto a cargo del presidente de los constructores y miembro de la organización, Joel García.