«Todo se lo debo a la mina. Está claro que hay que hacer un cambio»

Nació en septiembre de 1983 en la villa y, en los últimos años, la periodista Lorena Pérez se ha convertido en la embajadora de los celíacos más orgullosa de sus orígenes. Con el proyecto Cangas sin Gluten, el concejo se ha promocionado como el paraíso de los intolerantes a estas proteínas. Saldrá al balcón para dar el pistoletazo de salida a unas fiestas a las que no ha faltado «en 35 años».

–¿Esperaba ser pregonera de las fiestas del Carmen o fue una sorpresa?

–Me pilló por sorpresa. Había escuchado algo a raíz de un reportaje en la televisión sobre Cangas Sin Gluten, pero no pensé que estuviese sobre la mesa. Cuando me llamó el alcalde, estaba con mis padres y hacía muchos aspavientos. Pensaron que había pasado algo raro. Estoy muy agradecida. Siendo de Cangas es el máximo honor.

–¿Qué fue lo primero que se pasó por la cabeza en ese momento?

–Me imaginé en el balcón y pensé: ¿Cómo es posible?. Me quedé en 'shock'. ¿Qué voy a contar a tanta gente?. Pensé en la responsabilidad. Espero estar a la altura y hacerlo lo mejor posible este 14 de julio.

–Como peñista que vivió el pregón en la plaza, ¿qué es lo que más se valora?

–Tengo que mostrar lo que son las fiestas para mí, cómo las he vivido yo que no he faltado en 35 años un 16 de julio. Es puro sentimiento y emoción y ponerlo en palabras no es fácil. Los pregones deben ser breves. La gente quiere que la fiesta empiece cuanto antes y deben transmitir sentimientos compartidos.

–Uno de los méritos señalados fue su labor como embajadora de Cangas del Narcea a través de Celicidad. ¿De qué presume un cangués?

–El cangués es muy cangués. No sé si es por nuestro pasado, pero tenemos un sentimiento de pertenencia que en otros sitios no tienen tan arraigado. Eso nos caracteriza. Nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos y siempre presumimos de lo nuestro.

–¿Cómo será el discurso?

-Aún no lo tengo cerrado. Trabajo mejor bajo presión. Tengo algunas ideas, como qué significan las fiestas y Cangas para quienes estamos fuera y siempre venimos, qué es estar fuera y querer algo tanto. Cangas y la mina me lo han dado todo. Es una forma de devolvérselo. No sé muy bien por dónde van a ir los tiros, pero yo creo que tengo que hablar de lo que supone para mí. Espero meter algo de humor.

–De familia minera, ¿cómo analiza esta transición y qué futuro tiene Cangas del Narcea sin mina?

–Mi padre y mi abuelo fueron mineros. En mi casa era el sueldo que entraba y todo se lo debo a la mina. Está claro que hay que hacer un cambio. Se está trabajando mucho el ecoturismo, las actividades deportivas que atraen cada vez a más turistas.... Hay que poner en valor todas las cosas que se pueden hacer en Cangas con el entorno natural tan maravilloso que tenemos. Habrá que buscar cómo atraer ese turismo para que haya una alternativa.

–¿Cómo se puede vender Cangas del Narcea?

–Poco a poco. No tenemos una tradición basada en el turismo, sino en otro tipo de actividades. Se trata de seguir apostando. Los primeros que tenemos que creer en lo que tenemos somos nosotros. Tenemos una gastronomía estupenda, un turismo de naturaleza maravilloso... Hay muchas razones para visitar Cangas.

–Después del accidente pirotécnico del año pasado, ¿qué se debería cambiar?

–Tenemos muchos años de experiencia. Lo que ocurrió el año pasado fue muy mala suerte. Hay que seguir viviendo y disfrutando las fiestas siempre desde el respeto a las medidas de seguridad. Hay que adaptarse a las normativas.

–Como pregonera, ¿reivindica que las mujeres puedan tirar en la Descarga?

–Es un tema polémico. Es un honor ser pregonera y formo parte de una peña femenina, 'La Gandaya', con más de 60 mujeres, que tiramos el 21 de julio. El papel de la mujer tiene que ser cada vez más importante en las fiestas en general.