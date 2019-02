IU Degaña impugna el Pleno y exige que se convoque «en tiempo y forma» La oposición afirma que no les permite trabajar ni presentar mociones BELÉN G. HIDALGO Martes, 19 febrero 2019, 23:59

El grupo municipal de IU en Degaña ha impugnado el Pleno ordinario de febrero, convocado para ayer a las 11 horas, alegando que no fue convocado «en tiempo y forma», afirmó el portavoz, Ángel Álvarez Robles, añadiendo que «la convocatoria es nula de pleno derecho». Según un acuerdo plenario de junio de 2015, los Plenos ordinarios se deberían celebrar el último jueves de cada mes. «Tampoco hay comisiones informativas previas», añadió Álvarez Robles, reiterando que estos incumplimientos se han repetido en los últimos dos meses. «Se lo saltan todo a la torera. No son formas de trabajar», sostiene.

IU asegura que, además, en otra convocatoria de carácter urgente para aprobar los proyectos Leader, acudieron al Ayuntamiento para solicitar la información y estudiarla y no estaba disponible. «Nos convocan tarde, mal y nunca para que no tengas tiempo para trabajar ni preparar nada. No son formas de trabajar», reiteró el edil de IU degañés.

La impugnación de IU fue aplaudida por el resto de grupos de la formación. Así, el concejal de Foro, Miguel Ángel Fernández, instó a que se revierta la situación para que se «puedan estudiar las propuestas y fiscalizar las cuentas. Así no tienes forma de presentar mociones tampoco». También el concejal del PCPE, Saúl Fernández, mostró su acuerdo con la impugnación, tildando de «anómola» la situación al incumplirse el acuerdo plenario que establece la periocidad de las convocatorias. Por su parte, la popular Ángeles Ancares afeó la gestión de la actual regidora, Araceli Soárez, asegurando que «no veo ningún cambio respecto al anterior alcalde. Ahora son ellos los que no hacen bien las cosas».