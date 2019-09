Degaña reivindica el papel de la mujer en el mundo rural Los participantes en las jornadas ayudaron al acondicionamiento y restauración de dos molinos de agua. / E. C. Los participantes en las jornadas 'Welcome to the rural' apuestan por el ecoturismo para combatir la despoblación EUGENIA GARCÍA DEGAÑA. Lunes, 16 septiembre 2019, 01:15

Mujeres trabajadoras y orgullosas habitantes del medio rural. En la tercera edición de las jornadas 'Welcome to the rural', celebrada durante el pasado fin de semana en Trabáu (Degaña), cobró especial protagonismo el «indispensable papel e importante figura» de la mujer del campo a través de tres microponencias de mujeres procedentes de diferentes ámbitos. Amelia Díaz, Vicky Fernández y Rosa Rodríguez compartieron con el medio centenar de participantes en estas jornadas, que pretenden hacer hincapié en las oportunidades que ofrece el medio rural, sus diferentes experiencias en el mismo.

La primera de ellas, ganadera en Mieldes desde hace 33 años y titular de la ganadería ecológica Casa El Cuarto, contó de primera mano cómo las nuevas tecnologías e internet le permiten comercializar a través de su página web la carne de Asturiana de los Valles que produce. Por su parte, Vicky Fernández, asistente social procedente de Degaña que trabaja con personas mayores de la zona, resaltó cómo el envejecimiento poblacional también puede conllevar nuevas oportunidades laborales dentro de este sector. «Es una necesidad en el mundo rural y puede ser una opción laboral que puede servir para asentar gente joven», apuntó.

Por su parte, Rosa Rodríguez, más conocida como Rosa Cunqueira, trasladó a los presentes su pasión por la divulgación de la cultura cunqueira, el folclore y los oficios tradicionales y sostuvo que «mantener viva la historia de nuestros ancestros es garantía de futuro». Además la organización decidió otorgar a Angelita Caneiro, de la conocida panadería Caneiro -ubicada en la carretera general de Degaña-, el galardón a la 'Resistencia rural' por «mantener vivo su local y proporcionarnos el pan de cada día».

«Tejer redes»

La cita, que según uno de sus organizadores, Victor García, «pretende ser un punto de encuentro, debate y trabajo entre personas con una inquietud común por mantener vivo el mundo rural», giró en torno a cinco ejes principales. Se abordó la problemática del cambio climático, «un tema urgente que desde el mundo rural se puede combatir con modelos productivos a pequeña escala y creando una economía circular, verde y kilómetro cero» en la que «los modelos de gestión se adapten a las peculiaridades de cada territorio para asegurar la soberanía alimentaria y la producción sostenible». Asimismo, se apostó por el ecoturismo como una «vía de futuro para el campo, porque además de generar riqueza y economía a la población local aporta un valor añadido a los pequeños productores». Se abordó además la importancia de la formación adaptada al sector rural y la comunicación para promover su desarrollo.