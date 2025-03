La depuradora de Foxos sigue sin tratar los residuos de Coaña un año después «Es algo que nos preocupa. Sabemos que el Principado está trabajando en ello, pero no conocemos plazos», subraya la alcaldesa

El regidor naviego, Ignacio García Palacios junto a miembros de la Corporación municipal y el gerente del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), Julio Antonio Pérez, visitaron ayer la depuradora de aguas residuales de Foxos destinada a tratar las aguas negras de los concejos de Navia y Coaña. Daría servicio a 12.563 habitantes, pero actualmente eso no ocurre. El motivo, que Coaña aún no está conectada, después de un año de servicio, concretamente desde septiembre de 2018, cuando se puso en funcionamiento. La alcaldesa coañesa, Rosana González, declinó acudir a la vista.

«Sabemos que el Principado está trabajando para enganchar las estaciones de bombeo a la depuradora, pero no conocemos los plazos que se manejan», explica y subraya que es una de las «principales preocupaciones» de su mandato. En la actualidad, las aguas residuales de Coaña se siguen vertiendo a la ría de Navia y a diferentes puntos del municipio sin pasar por dicha estación. Algo que ya no sucede en Navia, donde, según el propio regidor, se recoge prácticamente el cien por cien de los residuos del concejo, a excepción de los procedentes de algunos edificios colindantes con la ría. «Estaban enganchados anteriormente en el emisario paralelo que tiraba a la parte situada entre puentes y alguno no tiene capacidad para el nuevo enganche. Se está desarrollando un proyecto de adecuación», describió.

Por otra parte, existen problemas en el tratamiento de las aguas de los garajes de las viviendas de nueva construcción como en la zona de Las Vegas, debido a una «gran salinidad» que las hace incompatibles con el tratamiento biológico en la depuradora y que están siendo objeto de un nuevo proyecto. «Ha sido uno de los temas más comentados en las últimas reuniones con la consejería. Espero que se subaste la licitación de la obra para ese enganche lo más breve posible. La segunda parte es más complicada porque implica ir garaje a garaje y vivienda a vivienda», añadió.

Precisamente ese proceso biológico es el que diferencia la planta de Foxos, en la que se invirtieron 8 millones de euros para su construcción, del resto de depuradoras asturianas. «Se degrada la materia orgánica a través de unas bacterias y microorganismos que terminan por consumirla», explica Alberto Villa, jefe de servicio de mantenimiento de depuración de Cadasa.

En su visita, el gerente, Julio Antonio Pérez, aprovechó para recordar la necesidad de cuidar estas infraestructuras y de trabajar para concienciar a la población. «En muchas casas creen que el inodoro es una papelera. No se pueden tirar toallitas, compresas o bastoncillos». Una opinión que comparte el primer edil de Navia que, a falta de rematar esos dos proyectos, considera que se ha puesto fin a una demanda «histórica» en el municipio. «Antes la ría era un vertedero»