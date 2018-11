Desalojan un hotel de Cudillero tras incendiarse el motor de una bañera de hidromasaje Dos camiones de bomberos, en la calle Río Frío de Cudillero, durante la extinción del incendio. / FOTOS: SEPA El fuego afectó a un mueble próximo y se propagó por una de las once habitaciones, que no tenía huéspedes en ese momento BELÉN G. HIDALGO CUDILLERO. Martes, 6 noviembre 2018, 00:22

Un incendio declarado ayer por la mañana en un hotel de Cudillero obligó a la Policía Local a desalojar el inmueble, situado en la calle Río Frío. El suceso tuvo lugar a las 10.30 horas, cuando se incendió el motor del hidromasaje de una bañera. El humo alertó a los vecinos de La Casona de Pío -que cuenta con once habitaciones-, al tiempo que el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) recibía el aviso. «La habitación no estaba ocupada en ese momento. El fuego se propagó a un mueble que había al lado, pero no hubo que lamentar daños personales y los materiales fueron escasos», afirmaron fuentes del cuerpo. Finalmente, el incendio fue sofocado por los Bomberos con base en Pravia, que recurrrieron a una línea de agua y equipos de respiración autónoma. Los mismos efectivos lo dieron por extinguido a las 11.13 horas.

Mientras tanto, durante la intervención de los bomberos, la Policía Local procedió a controlar el tráfico en esa zona y restringió el acceso a peatones en la calle. Además, aconsejeron a los residentes de la zona que cerrasen las ventanas de los edificios colindantes debido al humo.

Los vecinos del centro de Cudillero se vieron sorprendidos por el humo, pero también por el sonido de las sirenas. El despliegue generó cierta expectación en la villa, a la que llegaron varios camiones de bomberos. También se movilizó a una ambulancia.

«Se escuchó la sirena y llegaron los camiones de bomberos. Salía humo negro y olía, pero no se vieron llamas ni nada. No debió ser mucho, porque los bomberos se marcharon a media mañana», relató Mónica García, vecina de Cudillero, que llegó al lugar cuando trabajaban en la extinción del mismo. Afortunadamente, apuntaban los residentes, «todo se quedó en un susto». En la misma línea se manifestó el personal del hotel tras el suceso: «Afortunadamente no pasó nada. Hubo mucho humo en la habitación, pero nada más».