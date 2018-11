Desalojan un hotel de Cudillero tras incendiarse el motor de una bañera de hidromasaje Bomberos del SEPA entrando en el hotel en el que se originó el fuegoi. / SEPA El fuego afectó a una habitación que en ese momento no tenía huéspedes BELÉN G. HIDALGO Lunes, 5 noviembre 2018, 19:08

Susto en Cudillero. Una humareda alertaba este lunes a los vecinos del incendio en una de las habitaciones de un céntrico hotel ubicado en la calle Río Frío y que obligó a los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias a desalojar el edificio.

El fuego se produjo en el motor del hidromasaje de una bañera sobre las diez y media de la mañana, aunque no hubo que lamentar daños personales. «Afortunadamente no pasó nada. Hubo mucho humo en la habitación, pero nada más», aseguraron desde el hotel, que cuenta con once estancias.

Según indicó la Policía Local de Cudillero, el inmueble fue desalojado por razones de seguridad. «La habitación no estaba ocupada en ese momento. El fuego se propagó a un mueble que había al lado, pero no hubo que lamentar daños personales y los materiales fueron escasos», afirmaron. Finalmente, el incendio fue sofocado por los bomberos con base en Pravia, que recurrieron a una línea de agua y equipos de respiración autónoma y lo dieron por extinguido a las 11.13 horas.

Durante las labores de extinción del fuego, los agentes se encargaron de regular el tráfico en la zona y se restringió el paso a peatones. Además, se aconsejó a los vecinos que cerrasen las ventanas de los edificios colindantes debido al humo.

El incidente generó una gran expectación en la villa. a la que llegaron varios camiones de bomberos, efectivos de la Policía Local y una ambulancia. «Se escuchó la sirena y llegaron los camiones de bomberos. Salía humo negro y olía, pero no se vieron llamas ni nada. No debió ser mucho, porque los bomberos se marcharon a media mañana», relató Mónica García, una vecina que llegó al lugar cuando trabajaban en la extinción del fuego. Afortunadamente, apuntaban los vecinos, «todo se quedó en un susto».

