Días de fiesta en el occidente asturiano El monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos participó en una batucada. / B. G. H. En los Oscos celebraron la cuarta Festa dos Frailes y en Tineo las peñas marcaron el inicio de la celebración de San Roque BELÉN G. HIDALGO OSCOS / TINEO. Domingo, 12 agosto 2018, 00:49

Fin de semana lleno de fiestas en la comarca occidental, tanto en el interior como en la costa. En Villanueva de Oscos celebraron la popular Festa dos Frailes, un festival que ya suma cuatro ediciones en el calendario festivo de la zona. En las inmediaciones del monasterio de Santa María, como principal protagonista de la celebración, sonaron todo tipo de ritmos, desde folk y punk hasta las muiñeiras. Un programa variado con la música como protagonista y donde, además de los conciertos, no faltaron los talleres infantiles, el mercado medieval y las actividades de tiro con arco. Gustavo Sánchez, presidente de la orden que organiza el festival, explicó que «el objetivo es traer a lo rural una oferta cultural y musical, diferente a las populares fiestas de prau, y que la gente pueda escuchar grupos que no suelen sonar en los pueblos, a la vez que ponemos de relieve el monasterio, lo más importante que tenemos». Este año, la cabeza de cartel fue Rodrigo Cuevas, que puso la nota transgresora al festival. «Crees que a los vecinos, la mayoría gente mayor, no le va a gustar esta música, pero son los primeros en apoyarnos», destacó. Sonaron grupos de Asturias, Galicia y hasta de Escocia.

Mientras, las calles de Tineo vibraron con la música de las charangas. Cientos de tinetenses celebraron así la inminente llegada del día grande de las fiestas de San Roque, el próximo jueves, día 16. Los integrantes de más de medio centenar de peñas celebraron la séptima ruta de las peñas desde la calle Eugenia Astur hasta el campo de San Roque, donde hubo reparto del bollo y se prolongó la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

Hoy, las fiestas continuarán en la comarca occidental. Trevías pondrá color al río con el desfile folclórico del Esva y, en Ibias, se revivirá la mallega. Mientras, en Navia, siguen calentando motores para las fiestas de Nuestra Señora de la Barca y San Roque y, a partir de las 18 horas, en el parque Alfonso Iglesias, se repartirán bollos preñaos, una jornada animada con charangas y con hinchables para los más pequeños.