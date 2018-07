Diego Álvarez, nuevo presidente de Nuevas Generaciones de Cangas del Narcea

El cangués Diego Álvarez Aller, de veinticuatro años, ha resultado elegido presidente de Nuevas Generaciones de Cangas del Narcea. Está vinculado al partido desde 2017 y ha formado parte del comité ejecutivo de Nuevas Generaciones del PP de Asturias de la mano de Andrés Ruiz.

Tras su elección, Álvarez Aller, licenciado en Telecomunicaciones por la Universidad de Oviedo, puso de manifiesto «la necesidad de participar para ayudar a que el concejo no se venga abajo», y destacó que su intención es luchar «por incentivar la actividad económica, por bajar impuestos y por apoyar al emprendedor».

El joven quiso sumarse a las reivindicaciones de su compañero de partido y presidente del PP de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, «para que el PSOE no cierre más escuelas, no nos engañe con chapuzas como la de la AS-15». El nuevo presidente cree que las actuaciones llevadas a cabo por su partido le hacen «sentirse representado» y «por eso me quiero sumar». «Mi función -añadió- será la de participar en el equipo de Fontaniella y en su proyecto para Cangas, aportando las inquietudes de la gente joven del municipio».