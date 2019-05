«Les dieron a dolor y las mataron» Acceso a la finca donde se encuentra el gallinero y que forzaron ya en dos ocasiones. / B. G. H. Un grupo de personas la emprende a golpes con las gallinas de un vecino canguésEl propietario de las aves encontró a tres muertas y desconoce el paradero de otras cinco. Una más quedó herida. Ocurrió lo mismo hace quince días BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 28 mayo 2019, 00:14

El cangués Emilio Menéndez aún sigue sin dar crédito. La madrugada del domingo un grupo de personas entró en el gallinero que tiene en una finca situada a unos 200 metros del acceso al Paseo del Vino, próximo al barrio cangués del Cascarín, y le mataron a golpes a tres de sus 18 gallinas. «Les dieron a dolor», lamentó este cangués, que se percató de lo sucedido la mañana del domingo cuando se disponía a abrir a los animales. «La alambrera estaba doblada. Entraron por ahí y bajaron a la caseta. Forzaron la puerta, rompieron la cerradura y se vengaron de ellas».

Las tres que mataron yacían en el suelo y una cuarta se quedó malherida, con daños severos en las patas. «Me faltan cinco. No sé si las tiraron al río. Las otras tienen pánico. Se arrinconan nada más que ven gente», apuntó Menéndez. Sospecha que se trata de una gamberrada de un grupo de jóvenes que, con toda probabilidad, hacían botellón en la zona. «Me encontré justo al lado de la alambrera un vaso de plástico y un poco más allá un mango con el que le dieron madera a las gallinas», dijo, tratando de encontrar una explicación.

La voz de alarma la dio una vecina que vive en los edificios situados al otro lado del río Luiña. Fue ella quien llamó a la Guardia Civil sobre la una y media de la madrugada. «Había un grupo de gente con móviles y dando golpes y voces. Salimos a la ventana y los escuchamos decir: 'Mátala, mátatala. Tírala al río, rápido, rápido'. Daba miedo», recordó la testigo, que prefiere mantenerse en el anonimato y asegura no entender cómo nadie más se percató del jaleo.

Menéndez ya interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, que acudió al lugar tras la llamada de la vecina, aunque los agentes no encontaron a nadie en la zona. No obstante, se ha iniciado una investigación. «Espero que vigilen más la zona. Hace quince días entraron y me mataron otras tres gallinas. Hicieron exactamente lo mismo», este vecino, que reforzará la seguridad en su finca para evitar otro susto.