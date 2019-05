«Las dietas están justificadas y con el informe favorable de la interventora municipal» Sergio Hidalgo. / B. G. H. El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, atribuye la denuncia del PSOE a fines «electoralistas» y recuerda que ningún concejal está liberado BELÉN G. HIDALGO SALAS. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:21

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, asegura tener la conciencia «muy tranquila» ante la de ante la denuncia formulada por la Fiscalía a instancias de la agrupación socialista salense por el supuesto uso indebido de las dietas por kilometraje de los concejales del equipo de gobierno. «Se trata de una denuncia electoralista. Las dietas están justificadas y con el informe favorable de la interventora municipal», subrayó el regidor, de Foro. La Fiscalía denunció ante el Juzgado de Guardia de Grado al alcalde y a los concejales María Ángeles Fernández y Manuel Alba por un presunto delito de prevaricación con la utilización irregular de las dietas de desplazamiento en su vehículo. El PSOE de Salas había denunciado el cobro de dietas por más de 42.000 kilómetros entre 2015 y 2016 desde el domicilio hasta el Ayuntamiento.

El regidor salense recordó que los concejales no están liberados y afirmó que el pago de esas dietas asciende a un importe total de 13.904 euros, que fue abonado «por desplazamientos realizados en el ejercicio de su cargo».

Hidalgo, además, afeó la actuación de la agrupación socialista unos días antes de la cita en las urnas, alegando que «en plena campaña electoral este tipo de denuncias generan indefensión, porque más allá de tener conocimiento de la actuación de la Fiscalía, desconozco los términos de la misma y los concretos hechos que presuntamente se me atribuyen. Y como todo ciudadano español, tengo derecho a la presunción de inocencia».

El regidor asegura que las dietas por desplazamientos suman 13.904 euros

«Denuncian todo»

El alcalde salense no dudó a la hora de echar la vista atrás y reprochó al PSOE no haber sido «tan escrupuloso y fiscalizador con su gestión mientras estuvo gobernando en este municipio porque no habrían dejado los doce millones de euros de deuda que heredamos y no habrían sido condenados por los tribunales por las irregularidades cometidas». Hidalgo criticó a los socialistas que «denuncian todo lo que miran, aunque estén los asuntos debidamente fiscalizados por la intervención municipal, con informes favorables, mientras que cuando ellos gobernaban, ni siquiera tenían interventor para fiscalizar e iba todo sin informar; esta es la diferencia entre unos y otros».

Por último, el regidor consideró «muy curioso» que la denuncia se haya producido cinco días antes de las elecciones. «No deja de ser una simple maniobra electoralista del PSOE para conseguir votos el domingo», insistió.