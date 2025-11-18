Dos intoxicados por inhalar monóxido de carbono en una casa en un pueblo de Tineo Se trata de un hombre de 58 años y una mujer de 80, que fueron trasladados al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea

Dos personas han resultado intoxicadas por inhalación de monóxido carbono en una vivienda ubicada en la localidad de El Crucero, en Tineo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los dos afectados, una mujer de 80 años y un hombre de 58 fueron evacuados, para más pruebas, al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo de Atención Primaria de Tineo con la ambulancia de soporte vital básico de la zona y el equipo médico de la UVI-móvil canguesa.

Al incidente también acudió una dotación de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base el parque tinetense. Cuando llegaron al incidente los sanitarios ya habían ventilado la planta baja del inmueble de dos alturas. Tras realizar mediciones con el explosímetro detectaron altas concentraciones de monóxido de carbono en la planta superior que procedieron a ventilar. Además, retiraron restos de carbón de una cocina, ubicada en el piso inferior, con mala combustión. La dotación permaneció en el lugar hasta asegurarse que las mediciones de monóxido eran negativas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.04 horas. En la llamada solicitaban asistencia sanitaria para dos personas que se encontraban indispuestas en una vivienda.

La Sala 112 del SEPA pasó el aviso al SAMU que envió, inicialmente el equipo de Atención Primaria y la ambulancia de soporte vital básico de Tineo. Cuando los sanitarios llegaron al lugar solicitaron la presencia de bomberos ante la presencia de monóxido de carbono.

Además de al SAMU y a los bomberos se comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Finalizada la intervención la dotación retiró del lugar para regresar a parque a las 19.01 horas.

