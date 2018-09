La edil de Cudillero Mariví Álvarez deja Servicios Sociales Sábado, 29 septiembre 2018, 00:18

La concejala del PP y hasta ahora edil de Servicios Sociales en Cudillero, Mariví Alvarez, ha dejado de tener delegaciones en ese departamento ya que, «no puedo defender una cosa de la que no me dan suficiente información», dijo ayer, acusando a la educadora y a la trabajadora social de ocultarles información. La edil reconoce que el abandono de las competencias deja en una situación frágil al Gobierno de Escribano. «Más debilitado no puede estar», dice, criticando al regidor, del que piensa que «debe ser más duro». Álvarez asegura que «continuaré como concejala», aunque no tendrá delegaciones pero «seguiré yendo a la Junta de Gobierno».