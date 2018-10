La edil de Cultura de Tapia se niega a volver al Consistorio si no hay secretario D. S. F. Carmen Lopes Barreto muestra así su malestar y defiende que no puede desempeñar su labor si el Ayuntamiento no cubre esa baja DAVID SUÁREZ FUENTE TAPIA DE CASARIEGO. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:23

La falta de un secretario municipal en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego ha generado una nueva crisis en el seno del equipo de gobierno socialista. La edil de Cultura, Carmen Lopes, anunció ayer que «no me muevo de mi casa hasta que tenga algún tipo de ingresos, que no me llega ni para gasolina, o tenga movilidad para hacer cosas por el concejo», Y es que la falta de esta figura profesional en el Ayuntamiento, tras la jubilación del anterior, ha provocado que no se hayan pagado aún, reprochó, las nóminas del mes de septiembre. «Hemos solicitado asistencia a la Dirección General de Administración Local, a ver si resuelve algo», explicó la regidora, Ana Vigón, quien pidió tranquilidad tras advertir de que «las nóminas se pagarán lo más rápido posible».

La alcaldesa, no obstante, rechazó valorar ayer las declaraciones de su compañera de partido, que se mostró molesta ante esta situación y adoptó la decisión de no volver al Ayuntamiento. Según criticó Lopes, «porque no tengo movilidad para poder hacer nada ya que mi concejalía supone contrataciones y mover dinero y sin un secretario no puedo hacer nada», apuntó Lopes. A renglón seguido lamentó que «entrar tan de rebote en la política a mí me está desgajando la vida» y aclaró que «he perdido la oportunidad de irme a trabajar a una residencia porque me tuve que hacer cargo de asuntos de Deportes tras la dimisión de José Emilio». Explicó que estas actividades que lleva a cabo «me obligan a echar muchas horas en el Ayuntamiento por una pasta miserable que ahora no tengo, aunque lo hago con mucho gusto, pero no es plan». En total, la concejala explicó que «debería cobrar 479 euros mensuales, por una dedicación parcial pero este mes no he recibido todavía nada». Carmen Lopes afirmó que «no soy la única, esta situación afecta a todos los trabajadores municipales. Nadie ha percibido su salario, aunque esperan poder pagarlo a lo largo de esta semana». Ante esto, Lopes calificó su marcha del Consistorio como «unas vacaciones forzadas», con el objetivo de agilizar así la contratación del secretario municipal, cuya plaza se publicó ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

El teniente de alcalde y concejal de Obras de Tapia de Casariego, Guzmán Fernández, aseguró al diario EL COMERCIO que la falta de la figura del secretario municipal «tiene paralizadas todas las licencias del Ayuntamiento». El edil culpó de esta situación a los populares, sus anteriores socios en el equipo de gobierno porque «no quisieron convocar la plaza con tiempo», dijo, asegurando que «desde enero sabían que el secretario se iba a jubilar». Los populares recordaron que el anterior regidor, Enrique Fernández Castelao, dejó de ser alcalde de Tapia el 6 de junio de 2018, permaneciendo el el resto de concejales del PP en sus responsabilidades de gobierno hasta el 20 de ese mismo mes.

«El 20 de julio se anunció la vacante para ocupar la secretaría», quedando desierta la cobertura de la misma mediante nombramiento provisional. En la jornada de ayer se hizo público en el BOPA la convocatoria de la plaza de secretaria para ser ocupada por personal interino, «sin haber solicitado previamente la inclusión de la vacante en el concurso unitario para lograr una provisión definitiva», criticó el PP. Desde esta formación lamentaron también que el Ayuntamiento no haya optado a la vacante nacional del concurso unitario, «porque quieren esperar al concurso ordinario autonómico del próximo mes de febrero», afirmaron los populares.

Noviembre

La Alcaldía tapiega ha dado a conocer que espera poder contar con personal desempeñando el secretario municipal «a principios de noviembre», confirmó Ana Vigón, quien consideró que «con el nuevo nombramiento se solucionarán la mayor parte de los problemas, que a día de hoy continúan atascados en el Ayuntamiento». La regidora explicó que se trata de una plaza «que no se puede cubrir de manera provisional ya que en el Consistorio tapiego el único funcionario habilitado es el policía local, por lo que no puede dejar este servicio sin prestar».