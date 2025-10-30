La empresa de la mina de Salave capta inversores asturianos y replanteará su proyecto

Boca de acceso a una mina subterránea, tipo de explotación que EMC tramita abrir en Salave.

Ramón Muñiz Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Black Dragon Gold, la empresa que promueve un proyecto para abrir una mina de oro subterránea en Salave (Tapia) a través de su filial ... Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), venía identificando como una de sus líneas prioritarias la de captar inversores asturianos. Hasta ahora lo estaba logrando con participaciones minoritarias, pero la estrategia acaba de dar un salto. La sociedad acaba de incorporar accionistas locales ya con capacidad de influencia en la toma de decisiones. Eso provoca «cambios estructurales y de financiación» de la compañía, indican desde la misma. Por esa razón EMC ha presentado un desistimiento a la solicitud que inició en diciembre pasado para que el Principado evaluara si su inversión podía clasificarse como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) y, en consonancia, beneficiarse de las ayudas y facilidades legales asociadas a esta figura.

La intención de EMC es ir a una «reformulación» de la solicitud «introduciendo mejoras en el proyecto» que faciliten obtener la categoría de PIER.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión