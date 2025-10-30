El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

BBVA gana 8.000 millones hasta septiembre y activa la retribución al accionista tras la fallida opa
Boca de acceso a una mina subterránea, tipo de explotación que EMC tramita abrir en Salave. E. C.
Minería en Asturias

La empresa de la mina de Salave capta inversores asturianos y replanteará su proyecto

E EMC retira su petición para que el Principado valore si cumple las condiciones para ser como Proyecto de Interés Estratégico Regional. Su objetivo es preparar mejor la documentación

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:41

Comenta

Black Dragon Gold, la empresa que promueve un proyecto para abrir una mina de oro subterránea en Salave (Tapia) a través de su filial ... Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), venía identificando como una de sus líneas prioritarias la de captar inversores asturianos. Hasta ahora lo estaba logrando con participaciones minoritarias, pero la estrategia acaba de dar un salto. La sociedad acaba de incorporar accionistas locales ya con capacidad de influencia en la toma de decisiones. Eso provoca «cambios estructurales y de financiación» de la compañía, indican desde la misma. Por esa razón EMC ha presentado un desistimiento a la solicitud que inició en diciembre pasado para que el Principado evaluara si su inversión podía clasificarse como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) y, en consonancia, beneficiarse de las ayudas y facilidades legales asociadas a esta figura.



